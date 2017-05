Morir de éxito

Ese es el dilema. Málaga está llena. Rota por los cuatro costados por las obras del metro. Y repleta de gente. Hasta los topes. No hay pisos para alquilar, los precios de los hoteles no son para nada baratos, comer en un restaurante del centro te cuesta más caro que en Berlín, hay gente por un tubo en las calles, las terrazas inundan el centro, los aparcamientos no dan abasto e incluso los que siempre estaban vacíos, ahora, están llenos. Málaga se tuvo que reinventar cuando la extraña y absurda decisión de la Junta de segregar Torremolinos en contra de un alcalde de la capital, Pedro Aparicio, que montó en cólera. De la noche a la mañana, la sexta capital de España se quedó sin plazas hoteleras y sitios para el ocio. Entonces, lo recuerdo como si fuera hoy, alguien dijo que Málaga capital se había convertido en ciudad dormitorio de su metrópolis, al contrario que el resto de las grandes ciudades españolas.

Málaga partía de cero en los años 80. Un afamado restaurador torremolinense, que hoy sufre como pocos los cambios de hábitos no sólo de los malagueños capitalinos, sino también de los visitantes foráneos, decía que cuando Torremolinos se segregó de Málaga, quien salió ganando fue la capital y quien perdió fue la hoy ex barriada. Lo dijo hace años y entonces su razonamiento sólo encontraba caras de escepticismo y rechazo, hoy en día muchísima gente, incluidos muchos de sus conciudadanos, le dan la razón. El repunte turístico de la capital de la Costa del Sol ha perjudicado, antes que a nadie, a las ciudades turísticas más cercanas de la Costa del Sol, pero además, ese ‘reinventarse’ se ha hecho desde una política consensuada y buscada desde una necesidad extrema, el triángulo cultura-gastronomía-ocio, de la mano de Picasso y de los museos que han dado una fisonomía distinta a Málaga, pero por supuesto también por la rehabilitación y peatonalización del centro y de actuaciones más que concretas. Es curioso que el encanto de Málaga llega a todos, porque está de moda, pese a que está abierta en canal por un metro que no termina de consensuarse para desquicie de no pocos vecinos y comerciantes de las distintas zonas afectadas desde hace años. Pero nos estamos muriendo de éxito. Habrá que poner orden a todo, sin renunciar a la entrada masiva de visitantes, porque lo que no se puede es querer una Málaga turística sin turistas, porque eso es tan absurdo como buscar una ‘disneylización’ de la capital malacitana. Es el momento de ordenar criterios, de sumar voluntades y de consensuar un futuro que se presenta tan prometedor como en ningún otro lugar de España, y creo que no exagero. Pero el problema es que si no sabemos hacerlo podemos morir de éxito, con colas enormes en los principales puntos de entrada y salida de viajeros (léase en la estación María Zambrano o en el aeropuerto Málaga Costa del Sol), sin aparcamientos, sin espacios libres en las calles, sin moderación de los precios y sin una política de apartamentos turísticos ordenada desde la lógica. Ser pobre no es lo mismo que ser rico, pero al final se muere igual un pobre que un rico. No lo olvidemos.