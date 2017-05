Cada día de marzo se vendieron en la provincia de Málaga cien casas, cada una con su cocina, salón, dos o tres dormitorios y un baño y medio, según las estadísticas. Ciento cincuenta retretes diarios. Cien lavadoras, cien hornos, cien sofás, seiscientas sillas diarias. Trescientas cincuenta camas, setecientos juegos de sábanas, cuatrocientos televisores, mil setecientos litros de pintura blanca, cien conexiones a internet, cada día. Abril es el mes más cruel, pero marzo es la leche, la releche, la repanocha. La gente camina contenta por la calle, con sus tatuajes y sus sonrisas. Quien no guarda en su bolsillo unas llaves de la casa nueva tiene un trabajo relacionado con una casa nueva. Pintores que pintan con amor, técnicos de telefonía con un destornillador en el bolsillo, carpinteros que ya no llevan un lápiz en la oreja. Cien familias se abrazan cada día en el salón de su casa nueva y recorren con la mirada las nuevas paredes y saludan afables a los nuevos vecinos en el ascensor y cuando hablan del tiempo aseguran que no creen que vaya a llover justo hoy, aunque hace tanta falta el agua. En marzo cien familias se preguntaban cada día qué harán sus vecinos por la noche, cómo de alta pondrán la música, si habrá algún piso alquilado a estudiantes en su bloque y las fiestas de los jueves se alargarán en la madrugada. Las parejas se irán informando de las novedades descubiertas: el ayuntamiento recoge los muebles viejos de esta calle los viernes, cariño. Pero ellos tienen muebles nuevos y, según también las estadísticas, si tuvieran alguno viejo lo bajarían al contenedor el martes, o cuando sea, sin perder la sonrisa. La recuperación va llegando y hasta baja el paro, tropezando en el descenso, arrugando algunos derechos fundamentales, pero bajando.

Las terrazas se llenan y las comuniones se celebran como bodas. Hablamos en voz alta porque aquí nadie se burla de nuestro acento y nos comemos la tarta y las eses. Un diputado del PSC critica que en un vídeo de campaña de Díaz se hable con acento andaluz. Tendríamos que dar subvenciones a familias vallisoletanas para que también se compren aquí su casa y pronuncien los lemas para que nos los creamos dichos con todas sus eses. Juan Porras, el ex concejal de Mijas que cada cuatro años tiene su semana de gloria, ha publicado ‘Er Prinzipito’. Entre el sueldo de concejal y el libro habrá sacado para una casa. El andaluz es el español hablado en Andalucía. No se escribe, porque lo que nos faltaba era ese lío, ese ejercicio de clase de Dialectología Meridional que ya aprobamos en su día los que lo aprobamos. Pero ha generado un debate curioso, cien debates al día. Qué más da, nadie va a leerlo, pero el debate igual sirve para algo. Ahora que estamos tan contentos podría servir para verlo todo con más calma, no lanzarnos los libros a la cabeza.

Unas doscientas familias se quedaron sin casa, también en marzo, extrapolando las estadísticas de 2016. Ocho al día. Abrazadas en la acera, ven pasar a la gente contenta. Qué mes.