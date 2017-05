Apuntes franceses

La lluvia en mayo oculta la primavera. El cielo siempre está al quite, y pasa por agua nuestros deseos de vivir en un azul perpetuo. La vida nos recuerda: no existe primavera sin tristeza.

España agota sus días de pantalón largo con los diferentes maremotos en las formaciones políticas y la nueva poesía francesa. Benzema, escribió con sus pies, el verso penúltimo de un Madrid que da para una antología. Recordando a los versos de su compatriota Baudelaire, en el rincón del campo ya olvidado, se desplazó como un nadador que se extasía en las olas con la alegría del que surca la inmensidad profunda del fútbol. Ser madridista es, en estos días, aspirar a la excelencia de la poesía sin hipocresía. No hay verso profundo que acoja ‘el día a día’ de Rambo o el ‘partido a partido’ del Cholo. La belleza nunca se escribió en las horas de trabajo, se encontró en la eternidad.

La victoria reciente en las elecciones presidenciales francesas de Emmanuel Macron ha retratado a nuestra política patria. Francia ha asistido al ritual macabro de la desaparición de los dos grandes partidos que habían sostenido a su quinta república durante lustros. Hollande con su incapacidad para gobernar, llevó a su país al abismo. En su propio partido socialista quisieron destronarlo de diferentes maneras y no lo consiguieron. Después cumplió su amenaza de no sólo acabar con la ilusión de su país sino también de destrozar a su propia formación política. En unas primarias locas, que nos recuerdan a las que se están viviendo en estos momentos en el PSOE, la militancia eligió a Hamon que consiguió el peor resultado de la historia del socialismo moderno en Francia. Su rival, Manuel Valls, depositario del poco patrimonio que le quedaba a la socialdemocracia francesa, quedó en un rincón olvidado, observando cómo su partido se dividía de forma irremediable. En la otra orilla, Fillon y su conservadurismo ‘maricomplejin’ no pudo soportar el desgaste de la corrupción propia, y hundió también a su partido. Su tragedia cada vez encuentra más similitudes con lo que acontece al sur de los Pirineos.

El nuevo líder francés ha alejado también los fantasmas catetos y limitados de los populismos. Será un personaje a seguir, que no tiene a día de hoy, comparación posible en la España de las filtraciones, de los rayos y de los truenos, de la lluvia en Mayo.

La política francesa le ha dado una oportunidad al oficio del intelectual.