Marta Ferrusola tenía un fluir en la escritura. Yo, el día que logre decir más con menos, me quito de esto y zarpo a Bahamas. Compuso a boli y en un papel del banco la música callada y la elocuencia del silencio Federico Mompou, quien un día escuchó una pieza de Gabriel Fauré y decidió que quería ser compositor. Logró este memorable pasaje dirigido al director de su banco en Andorra: «Reverend Mosen, soc la mare superiora de la Congregació, desitjaria que traspases dos misals de la meva biblioteca a la biblioteca del capella de la parroquia, ell ja li dirà a on s’ha de colocar. Molt agraida. Marta». En esos días, el misal ya cotizaba a millón de pesetas; sería de nácar. Es decir, que en esa familia, la paga se la daban a sus hijos en kilos de pasta. Hay gente, y no poca, que es muy pía y cotiza tanto la Biblia porque marca con billetes sus pasajes favoritos. Los Pujol eran muy decentes y también muy catalanes. Mientras desde su casa se construía el ideario base de la independencia que consiste en que el español roba, contamina y chupa del bote de la nación elegida, Marta escribió ese día la propia novela de su vida. Firmó esa carta como ‘La madre superiora de la congregación’ y esas seis palabras pesan más que seis mil folios de investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Fue una firma para ganar el Ramon Llul de novela. Hay gente empeñada en hacer el trabajo a sus biógrafos no autorizados y la vida de Marta era una hacia dentro y otra hacia fuera. La imagino de moza soñando un jardín ordenado y un punto rústico, aroma a jazmines a la anochecida, camisones de hilo y encajes valencienne y dormitorios de papeles estampados en flores. Quería ser ella la imagen del paraíso ‘comme il faut’, un hogar respetable y honorable -molt-, imagen de una patria nueva y a la vez tradicional y renacida, en la que Jordi y ella serían Adán y Eva, pero mordieron la manzana. En esa casa en el que nunca cabría la indecencia ni lo español, sí entraron en presunta tromba 69 millones de euros escamoteados en cambalaches más o menos gloriosos según diversas investigaciones. No solo fue mujer florero. Al contrario. Recuerdo a bote pronto esa maravillosa gesta de cuando en el 94 le cambió el césped al Camp Nou y durante años el Barcelona prefirió jugar fuera que en casa. Qué mala salió esa hierba.