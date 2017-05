Un golpe de estado al estilo británico

Hay escasa tradición de golpes de estado en el Reino Unido. La última vez que un pelotón de soldados entró en el palacio de Westminster fue en 1642. A su cabeza estaba el rey Carlos I, que quería arrestar a cinco diputados de la Cámara de los Comunes por traición. Adivinando su suerte, y con mucha prudencia, los cinco huyeron de Londres y Carlos se sintió decepcionado -«veo que los pájaros ya han volado», comentó el rey-. Pero la interrupción fue la chispa que precipitó una sangrienta guerra civil entre el monarca y el Parlamento, un conflicto que el rey perdió. La siguiente vez que Carlos fue al palacio de Westminster lo hizo como prisionero: el rey fue decapitado en 1649.

La tradición de gobernar con el consentimiento del Parlamento y tras un debate abierto está muy arraigada en la cultura de Westminster. Pero con su decisión de convocar elecciones generales anticipadas (el día 8 de junio), la primera ministra Theresa May ha puesto en evidencia su intención de minimizar el papel del Parlamento en el futuro. Una legislatura en Westminster suele durar cinco años y las últimas elecciones se realizaron hace apenas dos años, en 2015. Los tories ganaron con una mayoría absoluta y hasta el mes pasado la señora May insistió una y otra vez en que los votantes no tendrían que volver a las urnas hasta 2020.

Así que, ¿por qué tiene tanta prisa la primera ministra en convocar unas elecciones generales ahora? La respuesta se encuentra, por supuesto que sí, en el ‘brexit’. Según May, el pueblo de Gran Bretaña está cada vez más unido después del referéndum que dividió al país (52-48%) a favor de salir de la Unión Europea. La primera ministra afirma que el problema ya es sólo con Westminster y que el Parlamento está, de alguna manera, bloqueando el proceso del ‘brexit’ con sus debates y votos interminables. Es difícil entender por qué un primer ministro podría pensar esto, y más teniendo en cuenta que, en las votaciones, un 75% de los diputados de la Cámara de los Comunes y un 65% de los miembros de la Cámara de los Lores apoyaban la moción de poner en marcha el proceso de salida de la Unión Europea (el artículo 50).

Sin embargo, lo que el Parlamento se negó a conceder a May es vía libre de negociar un acuerdo cualquiera con la Comisión Europea y los otros 27 Estados miembros, entre ellos España. El Parlamento dejó muy claro a la primera ministra que no ratificaría nada sin debatirlo a fondo y el partido principal de la oposición -el laborista- ha puesto seis condiciones a su apoyo a un acuerdo final. Por ejemplo, los laboristas insisten en que haya garantías para los extranjeros que viven en Reino Unido o británicos que lo hacen en la UE.

A la señora May le parece intolerable que el Parlamento interfiera con las negociaciones llevadas a cabo por sus ministros o que se pongan líneas rojas sobre un acuerdo final. Y por eso ha puesto fin a esta legislatura. Ahora tiene la esperanza de que las elecciones generales resulten en un Parlamento más a su gusto. Y ella tiene buenas razones para creer esto. En primer lugar, obligará a todos los candidatos tories a hacer campaña con un programa en sintonía con un ‘brexit’ duro. La mayoría del grupo Tory parlamentario estaba a favor de permanecer en la Unión Europea y tendrá que dar una voltereta para apoyar al ‘brexit’. Muchos lo harán pero a regañadientes, otros no. El primer ministro necesita torcerles el brazo y, con un mandato nuevo, le resultará mucho más fácil imponer su autoridad en el grupo parlamentario.

La segunda razón son los sondeos. Según las previsiones, los tories sacan entre un 15 y un 20% a los laboristas en intención de voto. Al igual que otros partidos socialdemócratas en Europa, los laboristas no sólo han perdido su camino sino que están en paradero desconocido, sin un mapa. Su líder Jeremy Corbyn, un pacifista barbudo socialista, vegetariano, de la vieja escuela, personifica la irrelevancia total del partido para la mayoría de los votantes. Muchos predicen que los laboristas están a punto de sufrir su peor derrota desde los años 30.

Sólo hace un año que la señora May llegó a Downing Street casi por accidente después de la dimisión repentina de David Cameron. Pero ahora está en el umbral de acumular más poder que casi cualquiera de sus predecesores. Con estas generales ella va a imponer una disciplina de hierro a su propio partido y destruir la oposición quizás por una generación. Está por ver si funciona, pero es un intento hacer un golpe de estado al estilo muy británico.