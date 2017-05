CUESTION DE...

ES curioso pero una de las características que más se destacan del futuro presidente de Francia es la diferencia de edad que lo separa o lo une con su consorte. Esta expresión que si bien en desuso designa a la persona que comparte con otra u otras la misma suerte. Me gusta más que «pareja» que es la que se está utilizando corrientemente para evitar equívocos. He recibido invitaciones y hasta participaciones de boda dirigidas a este escribidor y a su pareja que han provocado justificadas protestas, airadas y todo de mí santa que naturalmente puede imaginarse que yo haya presentado por ahí a otra. Ahora que el consorte por antonomasia ha decidido pasar a sus cuarteles de invierno parece el momento adecuado para reivindicar el uso del precioso apelativo. Consorte con suerte. Con suerte porque con más ominosa vocación de permanencia se establece un consorcio con lo que antes se conocía como media naranja.

Pero a lo que iba: el guapetón que aterrizará en el Eliseo está casado, así se asegura aunque no he visto papeles, con una señora estupenda cuyo nombre me provoca inmediata simpatía y evocación de unos tiempos idos para no volver cuando una tocaya suya se dedicaba a deleitarnos y no se preocupaba tan obsesivamente por las focas y otros bichos dignos de respeto pero muy desagradecidos. No es para escandalizarse tanto el periodo de tiempo en cuestión. Es el mismo que transcurrió desde el nacimiento del jefe del imperio hasta que en un lejano país de Europa del este vio la luz la hoy primera dama de la primera nación. Y nadie ha dicho nada. Parece más natural que el salto generacional favorezca ¿o perjudique? al varón. Hasta se apunta un tanto. Cuando ocurre a la inversa se hace todo tipo de cábalas. Se alguien me pidiese consejo sobre el particular, dudo mucho que tal cosa sucediese, recomendaría a mi consultante que matrimoniase con mujer mayor nada más que porque así le dura más a ella. Como se sabe, de momento, la esperanza de vida del varón es más reducida. Por eso que hay muchas más viudas que viudos. Sabia es la naturaleza que prepara a la supuesta componente del antes llamado bello sexo a vivir de manera autosuficiente y hasta de forma muy placentera. Viajes, partidas de cartas, tertulias consumen sus días e hijos y nietos colman sus preocupaciones. Siempre son bienvenidas en las casas de sus descendientes porque ayudan con los niños, en la cocina y son prudentes y simpáticas en la conversación. El que se ha quedado sin su compañera se transforma, si no lo era ya, en un ser huraño, díscolo, de difícil convivencia y generalmente inútil que se queda dormido en la sobremesa, se embadurna la cara con la salsa boloñesa y transforma su jersey en un jardín de manchas. Y nadie puede decirle nada por descuidar su aspecto personal ni por no afeitarse, peinarse o cortarse el pelo porque la titular de esos derechos pasó a mejor vida y nunca mejor dicho. Por suerte, en Marbella tenemos un sitio estupendo para pasar allí los últimos días.

No sé si las veladas críticas al novel político que tiene un apellido que evoca ocupaciones pintorescas si se pronuncia a la francesa o a la andaluza son una manifestación soterrada del abominable machismo o simplemente otra de la poca simpatía que provocan los que comparten su nacionalidad, una que todos secretamente envidiamos porque quisiéramos presumir más de lo que valemos. A su antecesor que ha terminado su periodo con uno de los índices de popularidad más bajos de los últimos tiempos se le criticaba no sólo por su aspecto, bastante mejorable, sino por sus aventuras sentimentales, jinete de una motocicleta. Y al que le precedió por su estatura que se destacaba -es un decir- más bien sería adecuado expresar que quedaba patente, cuando cambió de esposa y trajo a vivir con él a una señora estupenda a quien ganaba en años pero perdía en centímetros. La estatura se constituye en una auténtica obsesión. Los bajitos se empinan, se emparejan con personas que les sacan una cabeza, usan unos extraños zapatos que se anuncian como capaces de elevarles un palmo sin que se vean los tacones y tratan de conquistar el mundo. Uno se llevó a sesenta millones de semejantes por delante, otro hacia fiestas tropicales con cargo al erario público y también hay que nos tiene amenazados a todos mientras insiste que su enorme país ya no es una dictadura. También hay pequeños con mucha categoría: recuerdo a un emperador que habló en la Sociedad de las Naciones. Que no se confunda con otro que no salió nunca de sus jardines con crisantemos mientras sus soldados ponían Asia patas arriba. Este también era menudito pero su categoría resaltó regular no más a pesar de su impecable pedigrí.

Hay que consolarse con que todo es relativo. Con mi metro tres cuartos sería un enano si hubiese nacido watusi por muchas ajorcas que me hubiesen anudado al cuello. Pero si hubiese acompañado a Gulliver&hellip