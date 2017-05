La buena letra

La transparencia a menudo es opaca en los gobiernos pero el Ayuntamiento de Málaga cuenta con Wenceslao Alonso. Alonso tiene nombre godo y muy buena letra. Cuando en el Ayuntamiento se aprueban las bases para un nombramiento, Wenceslao escribe un nombre en una hoja, introduce la hoja en un sobre y entrega el sobre a un notario. Meses después, el Ayuntamiento hace público el resultado y Wenceslado Alonso abre el sobre y demuestra que el fallo era correcto, que era correcto antes incluso de ser fallo, lo cual podría demostrar que podría existir cierto fallo en el fallo. Resulta que en noviembre se jubiló el interventor, que se apellida González, como González. El interventor adjunto, que también se llamaba González, como González y como González, se ocupó de las tareas de interventor pero no quiso quedarse en el puesto ni en el repuesto, y se fue del Ayuntamiento. Tuvo que ocuparse del puesto un señor que no se apellida González sino Zavargo, y poco después pasó a otro señor tampoco apellidado González sino Sánchez, pero tenía otro puesto y entonces el puesto de interventor no tenía nombre. El Ayuntamiento publicó en febrero los requisitos para los candidatos que desearan presentarse al puesto de interventor, un puesto de libre designación. Wenceslao Alonso abrió los ojos y las orejas y escribió en una hoja un nombre modesto, Fermín Vallecillo Moreno, allá por febrero. Y se fue al notario, como había hecho en otras diez ocasiones antes del nombramiento de diez jefaturas municipales. El pasado viernes se anunció que el Ayuntamiento de Málaga cuenta por fin con un interventor que lo intervenga. Se trata de un señor que se llama Fermín Vallecillo Moreno, como en las otras diez ocasiones. No que Vallecillo haya sido nombrado en otras diez ocasiones anteriores sino que Wenceslao Alonso ha acertado esta vez, igual que acertó en las diez ocasiones anteriores.

A Wenceslao Alonso se le podría reprochar que use su jornada laboral para escribir nombres en un papelito, aunque si sólo lo hace una vez cada varios meses no es para tanto. Hay quien usa su jornada laboral para cosas peores, y con más frecuencia. No es fácil conocer la agenda de nuestros políticos. La más fácil es la del alcalde: está en todas partes. El alcalde y varios concejales, nos cuenta Pilar Quirós, reflejan en el portal del Ayuntamiento sus desplazamientos. Otros no dicen nada. Hay agendas vacías, tristes como un sobre cerrado aguardando en el cajón de un notario. El alcalde viaja estrechamente en clase turista, lo cual se agradece. No todos los alcaldes lo hacen. La transparencia pública es púdica y necesaria. Hace años nos enteramos por un policía local que una concejala se pasaba jornadas y jornadas en la peluquería. El guardaespaldas le hizo la cama mientras ella se hacía las manos. La transparencia ahora es más transparente, pero todavía falta luz. Taquígrafo ya tenemos, se llama Wenceslao Alonso. Espero que no se anuncien más nombramientos, porque no dejan trabajar a este funcionario que acierta con los fallos.