Hablar en clave es de tebeos, películas paródicas de espías y los Pujol. «Dígame, ¿el perro de San Roque tiene rabo?». «Sé de buena tinta que Ramón Rodríguez se lo ha cortado» (diálogo de ‘Top Secret’). No sé si a Mel Brooks se le habría ocurrido esa Marta Ferrusola reclamando al banco una transferencia y presentándose ante «el reverendo Mosén» (¿el director?) como «la madre superiora de la Congregación». Y pidiéndole que traspasara dos «misales» (dos millones) a «la biblioteca del capellán» (quizá Jordi Pujol Ferrusola). Cuando Witold Gombrowicz decía en ‘Testamento’ que era circo, lirismo, poesía, horror, alboroto y juego se estaba adelantando a lo que hemos descubierto que son los Pujol. Una mina. Y no por los 69 millones no justificados, según la UDEF. En Mortadelo y Filemón serían los Billetájez. Ya no me cuesta imaginar a Ferrusola utilizando contraseñas de Francisco Ibáñez: «Esos señores con bigote tienen cara de hotentotes».