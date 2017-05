A vueltas con el Cerro del Villar

En los últimos días la prensa malagueña ha venido publicando diversas informaciones sobre los propósitos del Ayuntamiento de Málaga de convertir al asentamiento fenicio del Cerro del Villar en uno de los ejes de su política cultural, junto con otros elementos arqueológicos de la ciudad. Hay que alegrarse por ello, ya que desde esta misma Tribuna hemos reclamado la atención que merece la arqueología como un elemento esencial del Patrimonio Histórico de nuestra ciudad y provincia. Leyendo estas noticias, y con una larga experiencia ya acumulada en la investigación de esta Zona Arqueológica, en la gestión pública y en la idiosincrasia de nuestras administraciones, no cabe sino ser prudentemente escéptico.

Nuestro alcalde habla de realizar un desbroce y un georrádar e incluso informa a la ciudadanía de que tiene ya contratada la redacción de un plan estratégico para el Cerro del Villar. Muy cierto es que este lugar no puede seguir siendo el símbolo del abandono más absoluto de un patrimonio histórico único, cuyo cuidado mínimo corresponde a su titular, la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua. Hasta ahí es perfectamente comprensible la iniciativa del Ayuntamiento. Pero el enclave tampoco puede ser objeto de actuaciones precipitadas, unilaterales y descoordinadas. Estamos ante un asunto de interés estratégico para Málaga. Por ello hace falta que nuestros representantes políticos estén a la altura de las circunstancias y que las administraciones implicadas trabajen al unísono y cada una en su ámbito competencial.

Las obras de encauzamiento del Guadalhorce llevaron a la pérdida de aproximadamente un 30% de la antigua colonia fenicia entre 1999 y 2003. Por aquellas fechas, el Ministerio de Medio Ambiente, organismo del que dependía la entonces Confederación Hidrográfica del Sur, acordó con la Junta de Andalucía una compensación por esta merma de patrimonio, que consistió en la puesta en valor de la Zona Arqueológica y la construcción de un centro de interpretación. Dicho acuerdo se formalizó en 2001 mediante un convenio firmado por el entonces presidente de la Confederación José Antonio Villegas y la consejera de Cultura Carmen Calvo. Después de diferentes transferencias desde el Estado, la antigua Confederación Hidrográfica pasó a la Comunidad Autónoma, quedando englobada en la Consejería de Medio Ambiente. Durante estos años continuaron las excavaciones, que se interrumpieron en 2007 por enfermedad de su directora, María Eugenia Aubet, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. No obstante, su antiguo equipo ha seguido trabajando en silencio hasta hoy. Fruto de ello han sido diversos trabajos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros y aportaciones a congresos de primer nivel.

Por otro lado, en cumplimiento del convenio de 2001, la Consejería de Medio Ambiente encargó un proyecto de centro de interpretación, cuyos contenidos fueron elaborados por un equipo de la misma y de la Delegación Provincial de Cultura de Málaga. El resultado fue presentado con todos los honores en la sede malagueña del Gobierno Andaluz el 14 de septiembre de 2007 por las entonces Consejeras de Medio Ambiente y de Cultura, Fuensanta Coves y Rosa Torres, con un amplia presencia de prensa y de representantes de las instituciones malagueñas. A continuación, ambas consejerías, una como titular de los terrenos y otra como organismo competente en materia de arqueología, se reunieron con el Ayuntamiento para ir dando los pasos oportunos para desbloquear diferentes temas urbanísticos que afectaban a la puesta en valor del Cerro del Villar. En 2008 la Delegación Provincial de Cultura de Málaga redactó un primer avance para el Plan Especial del Cerro del Villar y en 2010 un proyecto de puesta en valor de las estructuras ya excavadas. Ambos documentos se plantearon como avances de un futuro Plan Director que permitiría una planificación de la conservación, investigación, difusión y gestión integral de la Zona Arqueológica.

Entonces ‘llegó la crisis y mandó parar’. El Cerro del Villar se sumergió en un prolongado letargo que llega hasta hoy, pese a las llamadas de atención que diversos arqueólogos -entre los que me cuento- hemos venido realizando periódicamente en la prensa local. Por ello, agitar la coctelera del Cerro del Villar es conveniente, pero hay que tener cuidado con los ingredientes vaya que el resultado no sea el más adecuado. Sería imprescindible que las tres administraciones competentes (la actual Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, la Consejería de Cultura y Ayuntamiento de Málaga) se sentaran para retomar las líneas de actuación realizadas hasta 2010. Es absolutamente necesario contar y consultar con las personas que tienen la experiencia de muchos años trabajando en el lugar, que parecen estar ausentes de estas acciones que se anuncian. No se debería hacer tabla rasa de todo lo anterior, porque hay mucho trabajo detrás y se ha invertido una gran cantidad de dinero público. La construcción del centro de interpretación y la puesta en valor de los espacios ya excavados de la Zona Arqueológica debe ser el objetivo irrenunciable, pero, por el momento, no ampliar con nuevas excavaciones. Es fundamental elaborar un Plan Director por parte de un equipo multidisciplinar. Una vez sentadas estas bases, las excavaciones podrán ser retomadas en el marco de un proyecto sistemático solvente a nivel científico. El Cerro del Villar es la madre de Málaga. Y a una madre siempre hay que dejarla en buenas manos.