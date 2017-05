Violencia en juego

Mucho se ha debido de ir perdiendo en el camino cuando casi un 20 por ciento de los universitarios admite haber ridiculizado a sus parejas en redes sociales. Tanto, como cuando les reímos las gracias a nuestros adolescentes si ante un ‘youtuber’ que, con el pretexto de una broma, veja a un indigente, a un compañero de clase o un transeúnte anónimo, sueltan una carcajada cruel y cómplice. Luego, eso sí, nos venimos abajo si dos jóvenes en plena calle acaban con la vida de otro por el simple hecho de intentar pacificar una discusión de madrugada ebria. Es nuestra absurda costumbre de sorprendernos tras el impacto del disparo sin haber advertido antes el riesgo cuando alguien iba llenando el cargador sin el seguro puesto.

Y así nos movemos, entre los ultras de lo políticamente correcto, que se echan las manos a la cabeza por una gota de sangre en un videojuego (cuántas generaciones hemos esgrimido pistolas en nuestras infancias de fuerte comanche y hoy no tenemos más balas que la palabra), pero ponen la boca pequeña si en un campo de fútbol base un señor talludito grita ante una veintena de escolares: «A ese árbitro hay que matarlo». Y, por contra, esa insistencia pedagógica en la casa y en la escuela de desactivar el mecanismo de la frustración: de no querer decirles un no a tiempo, de no saber enseñarles a fracasar, a hacerles ver que, a menudo, tropiezan por sus errores y porque no han sabido llevar el listón a la altura que son capaces de alcanzar.

Y con esos mimbres se lo ponemos a tiro para que crucen sin miedo la línea roja del respeto, para que se mofen y humillen al diferente, al de otro género, al raro. Eso mismo por lo que a nosotros nos daban un sopapo y tira para adelante y ‘la próxima será más fuerte’. Y la huella que te dejaba ese cachete era lo suficientemente disuasoria como para que no hubiese ya una siguiente ocasión en la que propiciar que alguien tuviese que huir por tu culpa hacia las esquinas donde se refugia el miedo. Y aprendimos, ya ves que aprendimos, a habitar este mundo con sentido cívico y urbanidad.

No sé si se trata de eso. Pero lo cierto es que entre el golpe con la regla en los nudillos o las orejas de burro al fondo del aula y esta pedagogía que no consiente ni un castigo debe de haber un término medio con el que podamos transmitirles a nuestros hijos que hay unas reglas del juego que no se pueden transgredir. Sobre todo, porque con tanta relajación les hemos dejado libres para jugar con la violencia y el respeto como quien maneja un mando de consola o golpea la pelota que devuelve un frontón. Y pese a que hemos puesto nuestra propia convivencia en juego, estamos tan ciegos que no vemos que algunos de ellos se están quedando tuertos. Cuando no algo peor.