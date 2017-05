Vida (virtual) perra

No sé si me parece peor que el 17% de los universitarios malagueños (de 18 a 23 años) admitan que ridiculizan a su pareja en redes sociales por lo que eso conlleva de humillación e, incluso, de maltrato psicológico, o por lo tontos y ridículos que demuestran ser al tener una relación con alguien que consideran que merece ser objeto de burlas.

Y ese porcentaje son sólo los que lo hacen consciente y voluntariamente y lo cuentan, que luego están los que no lo dicen y los que lo hacen, pero sin querer. La vida virtual puede ser muy perra también. Más del 40% admite haber sido insultado, un 30% reconoce haberse creado algún perfil falso, otros tantos han sido controlados por su pareja en internet y a un 15% su novio o novia le ha usurpado sus claves personales sin su consentimiento. Una alegría. Con una vida on line así de triste casi es mejor sufrir en la real, donde al menos uno puede cerrar la puerta y los ojos e ignorar al resto del mundo, que muchas veces lo peor no es lo que te hacen, sino que sea a la luz pública.

Preocupada por esa alarmante deriva de los millennials, esa generación para la que la noticia más relevante de la semana pasada fue que whatsapp estuvo caído durante horas y te lo contaban con el mismo sentimiento que si lo que hubiera caído fuera un edificio histórico de valor incalculable, recurrí a mis hijas adolescentes para recabar más información. De vida virtual tienen que saber bastante a juzgar por el tiempo que le dedican.

Así averigüé cosas trascendentales, como que el día que whastapp se cayó el mundo adolescente se pasó al instastories de Instagram divididos en dos grupos: los que subían historias diciendo que la aplicación de mensajería instantánea se había caído y los que las subían pidiendo a los primeros que dejaran de hacerlo porque ya se habían enterado. Apasionante.

También aprendí que uno de los entretenimientos favoritos de esa generación es ‘stalkear’ una castellanización del verbo inglés ‘to stalk’, que utilizan para definir ese pasatiempo que consiste en rastrear lo que hacen determinadas personas en las redes sociales y los comentarios, críticas y ‘me gustan’ que reciben de otros. Lo que toda la vida ha sido cotillear, que antes se hacía hablando directamente con amigos y conocidos del espiado y ahora se hace on line, desde el sofá de casa, pero con bastantes menos garantías de autenticidad, porque casi nadie cuelga fotos de sus ojeras o del michelín que le está saliendo, que para eso nació photoshop, sino de los momentos estupendos de una vida bastante normal.

Menos mal que la conclusión fue alentadora, porque en el fondo los millennials son muy parecidos a los adultos, pero con más amor por su smartphone si cabe: Te das cuenta que te lo estás pasando bien con tus amigos cuando no tienes que publicarlo en redes sociales. Pues eso.