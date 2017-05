Olores de futuro presente

Ahora las flores vienen trompeteando con fuerza, ahora ya ha llegado el primer viento cálido con luna. Ya hay un olor de los jazmines o de otras plantitas análogas; sueña el tiempo de mayo con poner en el aire calor de ‘saudade’. En el ‘atardecielo’ del espigón de la polémica, el aire seco deja ver el infinito que quiere llegar hasta Tánger y Granada. Una gaviota perezosa corta el tráfico de dos ciclistas saudíes, después aletea con fuerza y músculo, y se tira (la gaviota) directa a una vieja o a cualquier otro pescado. Mientras tanto el Muelle Uno huele a paseo y a grasa de cerdo, a brasa y a axila de patinador. Más allá el Parque, claro, con el cabezón de bronce de Rubén Darío en el prólogo de un paraíso vegetal que muchas veces, dependiendo del florecimiento, nos deja en las fosas nasales ciertas querencias a cebolla exótica. El olor me ha hecho evocar la ciudad que fue, hace una década, cuando empezó todo: cuando yo me instalé en Madrid y aprendí lo que era el olor podrido del metro y el paladeo de la gasolina. Desde entonces la ciudad ha cambiado mucho, en los olores y en otros aspectos.

Detrás del Puerto,el perfume a cine barato, a sofá de sky, a pintalabio y cubata previo ha cambiado a algo que no es Malasaña, pero se le parece: ‘Soho rules’. Y en el centro ya no hay un Amazonas de orines, sino quizá un maestro cervecero que se ‘pinta’ la pinta, y te lleva diez euros por explicarte la bioquímica del lúpulo y otras carajas. Por el centro aparecen ‘gourmetadas’ que no están mal, y en las cercanías del Teatro la calle se pone árabe y exquisita: hay humo de cordero y una despedida de solterón. Eso fue antes, que de todo hará diez años, y el centro era una Sodoma en miniatura; recuerdo los descampados y esa acera mínima que tenía su encanto. También recuerdo la plaza de la Merced y su célebre y querido botellón, cuando esta ciudad pudo ser Salamanca y se quedó en Ciudad Real para según qué cosas. Por ese botellón pasó mi generación y tatuó en algún árbol algún ‘JxP’, que no era ningún partido catalán, sino una declaración de intenciones.

Ahora han dicho en otro periódico, en otro más, de por ahí, de zonas de niebla y novia lluviosa, que Málaga ha dejado de ser mera puerta de entrada a la Costa del Sol. Que la ciudad es como un compendio de la manera de ser española. Y ante estos elogios, uno debe dar las gracias con algunos ‘peros’. Mas lo que es evidente de esos diez años acá es que, antes, algo o alguien dejó de lado los ladridos rancios, pasó de la ‘Brunete’ de los ‘teóricos urbanos’ de baratillo, y soñó con una ciudad pujante. Y a la fuerza en esta ciudad hay AVE, y librerías.

Hoy Málaga emerge pese a los mismos de siempre; a sus estómagos agradecidos y a su notable cofradía de los palitos en la rueda. He dicho.