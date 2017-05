GESTIÓN DE CONFLICTOS

La gente del PP andaluz se esfuerza en difundir la idea de que la crisis abierta aún en tres provincias (Sevilla, Jaén y Córdoba) no hace ni un rasguño a su presidente, Juanma Moreno, que no está en las peleas internas de cada una de estas demarcaciones. Pero no puede ser así. Una dirección regional de un partido es responsable de todo lo que se cuece y entre sus tareas está la gestión de los conflictos, por mucho que en éstos se diriman luchas de poder que desbordan los límites del territorio de su responsabilidad. Aparte de que tampoco está ajeno a los relevos.

En el caso de Sevilla, no parece que Cospedal vaya a dar por perdida la batalla frente Arenas, por mucho que se hayan hecho desde la dirección regional llamadas a la integración, y el martes se verá qué se decide en la comisión de garantías, nacional o regional. El asunto es que Arenas ha vuelto, y eso no le viene bien a Moreno, y Zoido ha perdido y con ello la vía de entendimiento que se quería establecer entre él y el presidente regional. El mar de fondo es potente en las altas esferas de poder popular andaluz y en esos días de feria, en los que el ministro del Interior se ha prodigado incluso forzando cambios de fecha de recepciones de Fuerzas de Seguridad para poder estar en todas, ha cantado mucho la distancia entre el titular del departamento y el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, a quien nombra la Vicepresidencia del Gobierno. Altos mandos comprobaron con estupefacción que ni se hablan.

Desde el &lsquomorenismo&rsquo (si se puede llamar así en estos tiempos de &lsquoismos&rsquo) se asegura que al cabo de este proceso ganará el control de Jaén, donde decae el candidato apoyado por Fernández de Moya, pero fracasa en Córdoba, donde Nieto se va a salir con la suya frente a la candidata &lsquorenovadora&rsquo, o sea, del aparato, Rosario Alarcón. El final del &lsquoarenismo&rsquo en Almería se cuece a fuego lento. Poco balance, para tanto ruido. Pero peor están enfrente, claro.