Teresa Rodríguez inicia su campaña

Los partidos de la oposición andaluza se preparan ya para el día después del 21 de mayo, en el que se conocerá si Susana Díaz será la próxima secretaria general del PSOE y empezará a hacer las maletas para irse a Madrid. Es cierto que la guerra de avales ha dado la impresión de que el partido está muy abierto y que Pedro Sánchez tiene posibilidades. Nunca se sabe. Pero el recuento final de los avales lo que refleja por ahora es que Susana Díaz va en cabeza y puede ganar las primarias. Le saca más de 6.000 firmas a Pedro Sánchez, pero con que solo obtuviera un voto más en las urnas que el exsecretario general, sería la nueva lideresa de los socialistas.

Sea cual sea el resultado, la política en Andalucía sufrirá las consecuencias. Susana Díaz no será con toda probabilidad de nuevo candidata a la Junta. Si gana, porque aspirará a la Moncloa. Y si pierde... En el PSOE andaluz no quieren ni pensar en dicha posibilidad. Supondría una debacle para el partido en esta comunidad, aunque aquí los militantes socialistas le sigan apoyando con rotundidad. De ahí que los partidos de la oposición, sobre todo PP y Podemos, los que más aspiraciones tienen de aprovechar el vacío que dejará Susana Díaz en el PSOE andaluz , empiecen a mover su maquinaria electoral para ser alternativa en el Gobierno de la Junta.

Con este objetivo, Juanma Moreno apremia a Génova para que acabe con la rebelión en Sevilla y Jaén, las dos provincias cuyas elecciones a la presidencia provincial del PP se están convirtiendo en un folletín. Si no tiene más audiencia se debe a que la tensión Susana-Sánchez de las primarias socialistas y la corrupción en el PP madrileño lo eclipsan todo. Moreno quiere irse de vacaciones en verano con todo el proceso congresual liquidado, incluido el nivel local, para poner al partido a trabajar para su campaña a la Junta.

Lo mismo hará Teresa Rodríguez. La coordinadora de Podemos Andalucía, cuya ausencia de la Feria de Abril ha desatado rumores de índole personal, comenzará esta semana una ruta que la llevará por las ocho provincias acompañada de su directiva. Visitará varios municipios en cada provincia durante los próximos meses, hasta las vacaciones de agosto.

Rodríguez, que ha enviado una misiva a los nuevos coordinadores provinciales para que se pongan a trabajar en la confluencia con Izquierda Unida, inicia así su campaña con vista no solo a las autonómicas. Según su equipo, se reunirá con círculos, candidaturas de unidad popular y colectivos para recoger propuestas con destino a su programa electoral.

Teresa Rodríguez no solo tiene que preparar las elecciones andaluzas, en lo que ya tiene experiencia, sino su asignatura más peliaguda, los comicios municipales. En los anteriores Podemos no se presentaba como tal. En las próximas sí lo hará. El tiempo pasa. Faltan dos años. Están ahí como quien dice. Vaya o no en unión de Izquierda Unida, es la primera vez que tendrá que vérselas con las candidaturas de más de 700 municipios, incluidas las ocho capitales. Solo está tranquila por una de ellas, Cádiz. Allí no parece que el candidato, su pareja Kichi, le dé problemas.