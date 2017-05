Marbella (por desgracia) no es villarriba de abajo

Todo el mundo habla maravillas de lo que sería prolongar el tren hasta Marbella y Estepona, pero nadie lo ha hecho hasta ahora. El Gobierno, los sucesivos gobiernos, tienen una deuda histórica con estas localidades, más si cabe con Marbella, que es la única ciudad de más de cien mil habitantes de España por la que no pasa el tren. En cualquier Villarriba de abajo, del medio o de dónde sea del país hay una estación, muchas de ellas desangeladas, con su correspondiente casetón de peón caminero, mientras que en la principal urbe turística del lujo española no hay nada de nada. Cuesta trabajo creer que entre las cerca de tres mil estaciones que hay en España Marbella no aparezca. Los constructores acaban de hacer público un informe en el que se apunta que esta obra es la que tendría mayor trascendencia social. Alguien puede pensar que esta conclusión es interesada, porque lógicamente lo que quiere un constructor es eso, construir. Claro, pero también lo es que lo pueden hacer o pedir en cualquier parte de España, de ahí que haya que tomarse en serio este asunto y haya que darle la importancia que tiene. Pero esta semana podemos respirar algo más tranquilos y con optimismo, porque el PP quiere convertir a la provincia en la tercera más importante del país. Y para ello su proyecto estrella es... el tren a la Costa. Sí, ese tren del que llevamos hablando años y años y del que no se ha salido más allá de la estación de las promesas incumplidas. Habría que recordarle a Patricia Navarro, que es la que presentó ese plan, que ojalá fuera quinquenal por muy soviético que suene eso, que la exministra de Fomento Ana Pastor se comprometió precisamente en Marbella a impulsar el proyecto. Se fue sin que hubiera avance alguno. A ver si ahora hay más suerte. Al turismo hay que darle algo más de una sonrisa. Y este tren es vital para mantener la pujanza de la Costa del Sol. El ferrocarril es un medio básico para la movilidad. Ahí está el ejemplo de Málaga, que ha cambiado de la noche al día desde la llegada del AVE. Todas las ciudades del país suspiran por la alta velocidad, porque es un billete hacia la prosperidad. Pese a que el turismo es la principal fuente de actividad económica en la Costa del Sol, todavía no se le tiene en consideración en cuanto a la movilidad por estas localidades. Es como si en los grandes centros industriales del país no hubieran buenos enlaces para llevar las mercancías. Pues esto es lo mismo, pero con las personas. ¿Qué tiene que pasar para que se tomen en serio de una vez el asunto para sacar a Marbella de este aislamiento? A ver si va a tener que cambiar de nombre. Villarriba de la Costa del Sol podría ayudar…

Nervios en el PSOE ante tanto sanchista

Las aguas en el PSOE de Málaga andan especialmente revueltas por el resultado de la recogida de avales para el próximo secretario general. Los sanchistas han obtenido 1.500 apoyos frente a los 3.400 de las huestes susanistas. Siempre se ha comentado que el exsecretario general, que su único mérito hasta el momento es perder elecciones, recogería los votos de los rebotados. Lo que nadie se esperaba, al menos en la dirección, es que hubiera tanto resabiado contra el aparato. Y es ahí donde le viene o le puede venir el problema a los dirigentes provinciales, o sea, a Miguel Ángel Heredia y a Paco Conejo. Más que nada porque en este tipo de cosas no vale sólo con ganar en casa, sino las comparaciones con los demás. Si aquí obtienen un 65% los susanistas y en el conjunto de Andalucía la cifra se dispara al 75%, por ejemplo, tienen un problema importante. Esto es así. Y lo saben. Además, en el cuartel general susanista ya están ‘moscas’ con la foto de los cinco expresidentes de la Diputación apoyando a Sánchez. Pero todo puede empeorar, porque el día de la votación es diferente y los militantes amparados en el secreto del voto ya no se sienten presionados por los dirigentes de sus respectivas agrupaciones. Heredia sabe que además de Susana él también se la está jugando.