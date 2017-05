Las lecciones de caer

Se bromea en el mundo anglosajón con la metáfora cotidiana sobre el fracaso en los negocios con el trazo grueso de que cuando alguien se cae, se limita a recoger lo esparcido, a consultar en el móvil las instrucciones para levantarse y a seguir su camino. No mira a su alrededor. Aquí gestionamos los reveses con torpeza emocional. Lo primero que hace el perjudicado es mover varias veces la cabeza 180º tragándose los ayes por si ha habido testigos del percance. Mala suerte si hay audiencia, incluso si aparece algún samaritano espontáneo, porque entonces al quejío contenido se le unirá un malestar que casi ignora esa ayuda desinteresada que no hace más que poner el foco sobre la caída. Suele ganar la partida un extraño sentido del pudor, más bien el sinsentido del ridículo pese a que darse una leche en la calle o en el curriculum resulte una situación netamente humana, propia de primates superiores también en las papeletas para tropezar. El fracaso momentáneo de caernos trae consigo una comicidad cruel, sobre todo cuando el protagonista es conocido y además le lanza un pulso consciente a la física. Internet está lleno de vídeos sobre situaciones dolorosas y cómicas, aunque sean directamente trágicas, todo un océano de contenidos que no sólo excitan la carcajada entre niños y adolescentes ávidos de que la realidad sea un videojuego desternillante. Los adultos adobamos la neurona espejo ante las desventuras de la motricidad ajena y lo hacemos con diferente guarnición de humor. Recuerden el famoso traspiés de Fidel Castro en un acto público en La Habana en el que no se percató de un pequeño escalón, se dio de bruces contra el suelo y acabó en el hospital. Aquel ídolo caído despertó también esa zona profunda del morbo por saber qué fue del arquitecto o capataz responsable del malhadado escalón. Fue lo mismo que nos preguntamos en su día sobre el atribulado ayudante que cerró al Rey emérito la puerta del coche oficial con tanta energía y celo que la cabeza del Estado recibió un tremendo golpe antes de que el cuerpo estuviera dentro del vehículo. Fue hace años en Málaga, donde el libre albedrío del alcalde ha enriquecido su álbum de piruetas al caerse de una bici. «No me duele casi nada», manifestaba el día después de sufrir el percance tras el que, al modo anglosajón, volvió a cabalgar la BMX con apenas algún desgarro en la camisa. Hubo aplausos sin mezcla de risas entre la mucha gente joven que había contagiado a De la Torre de espíritu competitivo, pero no de las habilidades básicas para acrobacias de veinteañeros. Las cosas de Paco, que no necesita que ningún asesor le anime a seguir con sus gerontodesafíos. Cuando cayó sobre el duro hormigón todos le animaron esos segundos que tardó en volver a pedalear, una forma de dopaje democrático de doble filo. Que la alcaldía es una bici a piñón fijo es a estas alturas tan evidencia científica para De la Torre como que la política se le ha vuelto un ‘skatepark’ lleno de peligros.