Es el reino de las realidades paralelas. No tienen sobrepeso, no están gordas, es más, en algunos casos están esqueléticas; pero no quieren verlo, o más bien, la enfermedad las ciega. Se ven a sí mismas como la antítesis de lo que quieren ser o admiran en otras mujeres. Y de aquí al abismo, un paso. Por medio la familia, la mayor parte de las veces más despistados que un pato mareado, dando tumbos entre la bronca del reproche ante niñas desconcertadas porque creen que lo que hacen es lo mejor para ellas o la parálisis de la resignación o de la esperanza de que ya se le pasará. Pocos acuden a los que entienden de estas cosas, los psicólogos y los médicos, y a veces no cabe otra que el internamiento para evitar lo peor.

Los desórdenes alimentarios implican un terror a la obesidad entre las que lo sufren, y de ahí directas a las conductas extravagantes con las cosas del comer: atracones, vómitos autoprovocados y laxantes y diuréticos a destajo (bulimia) o una temeraria objeción de conciencia a la comida que lleva a la inanición (anorexia). Con frecuencia, a estas enfermedades se le unen como consecuencia la depresión y otros trastornos mentales e innumerables consecuencias físicas (cardiopatía, anormalidades reproductivas y hormonales, lesiones neurológicas...). Y a veces llega la parca, entre un 5 y un 15 por ciento de los casos extremos de bulimia y anorexia acaban con la vida de las afectadas.

Habrán observado los lectores que hablo de esta cuestión en femenino; tiene que ver con el hecho objetivo de que el 90 por ciento de las personas afectadas de anorexia y bulimia son mujeres jóvenes (de 12 a 25 años) y que en ese intervalo de edad, entre el 15 y el 20 por ciento de las jóvenes han presentado en mayor o menor medida episodios de desórdenes en la alimentación. Respecto a las causas, se lleva la palma la presión del entorno, es decir, la que creamos todos, aunque aumente de forma desmedida los medios, para que las mujeres, en mayor medida que los hombres, se encuadren en los parámetros del canon de belleza socialmente aceptado. Tanto vales tanto más delgadita/o estés, y así a la chica la aceptarán más y entrará en el club de los ‘populares’ del colegio o instituto (maldita influencia chabacana de algunas series de yanquilandia). Si a esto se une una predisposición de la afectada por un nivel de autoestima bajo o los terribles efectos del alto nivel de mala leche y miseria moral de algunos monstruitos que han hecho ‘oposiciones’ a acosadores escolares, tenemos un cóctel molotov del que salen achicharradas millares de jóvenes. Con mayor sensibilidad social ante esta lacra, relativizando las modas estéticas, con vigilancia e información de las familias y con una adecuada atención profesional, podemos sacarlas de ese infierno.