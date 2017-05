Con la calculadora en la mano y haciendo números. Así se encuentra el socialismo español, y por ende el malagueño, cara a las primarias del próximo 21 de mayo para elegir al nuevo secretario general del PSOE y donde se prevé, a tenor de los avales presentados, una dura pugna entre la andaluza Susana Díaz y el madrileño Pedro Sánchez, ya que el vasco Patxi López ha quedado más retrasado. Por ello para los tres aspirantes es fundamental afianzar y convertir en votos los avales, así como &lsquopescar&rsquo entre la militancia que aún no se ha decantado por ninguno de los aspirantes.

En ese trabajo van a centrar sus esfuerzos en las próximas semanas las plataformas malagueñas de apoyo a los tres aspirantes. Los &lsquosusanistas&rsquo, donde se encuadran el aparato del partido y la mayoría de los cargos públicos -alcaldes de grandes ciudades y pequeños municipios, diputados nacionales y provinciales, parlamentarios autonómicos- llevan ventaja en la provincia con más de 3.400 avales, pero en parte de sus filas ha sorprendido el número de firmas recabadas por los &lsquosanchistas&rsquo en la provincia, 1.500, teniendo en cuenta que no han contado con la ventaja que supone tener el control del partido en Málaga. Otra derivada de este proceso es que entre los afines a Pedro Sánchez, donde cunde el optimismo, no sólo hay voces críticas con la actual dirección provincial que encabeza Miguel Ángel Heredia ni vieja guardia (que puede estar o no resentida con quienes le sucedieron al frente del PSOE provincial), sino que también hay un buen número de militantes a los que seduce el discurso de Sánchez de dar un mayor giro a la izquierda al PSOE.

Las plataformas se vuelcan en estos días en consolidar sus apoyos evitando fuga de votos -cabe recordar que el día de la votación se hará en urnas y con sufragio secreto, por lo que pueden producirse casos de afiliados que han avalado a un candidato y voten por otro- y en buscar más respaldos entre esos aproximadamente 1.300 militantes que no han firmado a ningún aspirante.

Tres son las percepciones que estos días se pueden palpar entre el socialismo malagueño: la primera es que las primarias están muy abiertas; la segunda es que el proceso de recogida de avales ha generado un importante grado de enfrentamiento entre la militancia, según reconocen varios dirigentes consultados; y la tercera es la incógnita sobre qué pasará a partir del día 22 de mayo una vez que se conozcan los resultados.

Donde el resultado está claro es el XII congreso provincial del PP de los próximos 19 y 20 de mayo, donde Elías Bendodo será reelegido presidente del PP de Málaga para un tercer mandato; la única incógnita es conocer el porcentaje de votos que obtendrá de los 1.148 compromisarios. Tampoco se esperan sorpresas en el organigrama del partido, donde nadie tiene dudas de que Margarita del Cid, una de las políticas de su mayor confianza, continuará como número dos en el cargo de secretaria general, y se mantendrá el núcleo duro que durante los últimos cinco años viene acompañando al líder popular.

En estos días, Bendodo está recorriendo las distintas cabeceras de comarca para presentar su proyecto político que tiene un reto: convertir a Málaga en el tercer eje económico del país tras Madrid y Barcelona. Un desafío en el que va a necesitar del apoyo de otras administraciones públicas, algunas de ellas de distinto color político, y de la iniciativa privada.