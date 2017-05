El amargo sabor de lo dulce

Con la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas en Cataluña se nos ha acercado por la vía político-administrativa a un problema sanitario que por su magnitud y su gravedad merece más atención que el simple debate sobre medidas fiscales: ¿Cómo lograr que los ciudadanos cambien sus hábitos de consumo en lo tocante al azúcar, causa comprobada de muchas de las enfermedades en aumento en el mundo occidental? Que unos pocos céntimos más en el precio de la botella vayan a producir efectos disuasorios en el adicto no pasa de ser una amable ensoñación. Una vez más se da por acertada una medida basándose en el solo hecho de que penaliza una acción dañina, en la creencia casi supersticiosa de que basta con desear fervientemente el fin de un mal para validar en el procedimiento para erradicarlo. Pero el impuesto no es la solución, ni siquiera un pequeño paso hacia ella. Los avisos de nutricionistas y expertos en salud pública son en este sentido unánimes: dado que no es posible frenar la avasalladora invasión de alimentos azucarados de todo tipo en el mercado, las únicas formas de contrarrestarla de modo eficaz residen en la educación de los consumidores -en especial de los más jóvenes- y en el estricto control de la publicidad de esta clase de productos.

No parece que estemos avanzando mucho en esta dirección. A mediados del año pasado, especialistas y organismos preocupados por la alimentación sana dieron la voz de alarma ante una conquista de los lobbies de la alimentación industrial que estaba pasando casi inadvertida. Explicaron cómo el Parlamento europeo había aprobado una propuesta de modificación del Reglamento sobre Declaraciones Nutricionales y Saludables (CE 1924/2006) por la cual se suprimía la mención a los llamados ‘perfiles nutricionales’. La razón declarada era el deseo de avanzar hacia una legislación más simplificada y una mayor ligereza burocrática; la oculta, a juicio de los denunciantes, el interés por poner trabas a una clasificación de los alimentos que distinga nítidamente los sanos y los susceptibles de formar parte de una dieta perjudicial o directamente insanos. Los perfiles nutricionales proporcionaban una herramienta de cierta utilidad para impedir que los mercaderes de la comida y la bebida nos dieran gato por liebre. Su desaparición de los textos legales dejaría a los consumidores en el desamparo frente a un marketing alimentario cada vez más agresivo, mendaz y fuera de control.

Especialmente grave resulta esta falta de regulación en la publicidad de productos alimentarios dirigida a los niños. Lejos de exhortarles racionalmente a la contención y la vigilancia de las golosinas que tan masivamente se les ofrecen, los anuncios de productos alimenticios procesados y bebidas azucaradas sitúan sus mensajes en un marco de fantasía -a menudo extraído del universo de los dibujos animados o con elementos de efectos especiales- que redobla su atractivo. No pocas veces el gancho estético se refuerza con apelaciones a tópicos especialmente gratos a los pequeños como el del juego o la integración en el grupo, y es frecuente asimismo que su oferta lleve aparejados incentivos complementarios en forma de obsequio, desde los tradicionales adhesivos y cromos coleccionables hasta el paradigmático envase sorpresa en el interior de un conocido huevo de chocolate. Pese a las incontestables evidencias del incremento de la obesidad infantil y de la relación directa entre esta y los productos procesados y envasados con alto contenido de sal, azúcares y grasas, la publicidad no se limita a ocultar o enmascarar los componentes nocivos, sino que va más allá: insinúa supuestos «valores nutricionales» que hacen del producto algo «sano», «saludable» y «equilibrado», «reducen el cansancio y la fatiga» o aportan «vitaminas, hierro y calcio».

No extraña, pues, que algunas organizaciones y agentes comprometidos con la educación en la salud empiecen a responder con los mismos métodos. Basten dos ejemplos. El primero, el cortometraje ‘Planeta azúcar’, producido por VSF (Justicia Alimentaria Global) y que puede verse en la plataforma YouTube, donde dos conocidos actores escenifican el encuentro en un café entre un consumidor desinformado y la encarnación de «su azúcar». Otro, la web sinazucar.org, que ha popularizado una campaña tan elemental en su planteamiento como persuasiva en su lección. En ella muestra fotografías de diversos productos de todo tipo, muchos de ellos aparentemente ajenos a los tratamientos edulcorantes, al lado de los cuales aparecen apilados unos terrones de azúcar que representan la cantidad exacta de la sustancia contenida en la caja, la botella o el recipiente. No está mal recurrir a ciertas armas cuando se tiene la sospecha, esta vez fundada, de que el enemigo es fuerte y conspira con medios poderosos. Y si además el blanco del enemigo son nuestros seres más indefensos, lo que procede no son unos tímidos contraataques a base de impuestos, sino la declaración de guerra sin cuartel.