Vida curiosa

Después de hacer cuentas con el tiempo he tomado la decisión de emplearlo en las cosas que siempre me han atraído. Apenas han variado mis gustos a lo largo de los años, lo único que cambia es la vida que resta para disfrutarlos. Aparto del pensamiento los asuntos tenebrosos y conflictivos. Escribo sin prisas, cuido las plantas, planeo viajes, cocino, paseo, cuando cae la noche descorcho una botella y converso, veo películas, leo, juego, sonrío y me divierto. Duermo, a veces recuerdo los sueños. No considero un esfuerzo desempeñar el oficio de escritor, si fuera así lo abandonaría. Lo paso bien inventando historias, me permite vivir otras vidas y consigo que incluso los desconocidos se crean las cosas que cuento. Algo que nunca admitirían si les confesara que las historias me han sucedido realmente.

De vez en cuando recibo visitas de amigos que vienen de otras ciudades y entonces rompo la apacible monotonía de la vida cotidiana. Me he propuesto pasear por Málaga al menos un día a la semana para no sentirme extranjero en mi propia ciudad. De hecho, los empleados de los bares se dirigen a mí en otros idiomas para sugerir que pase a tomar algo y cuando viajo a otros países los turistas me preguntan direcciones. Aquí nadie me habla en castellano y eso indica que tengo cara de turista accidental. Al vivir a veinte kilómetros de Málaga, cada salida es un viaje y al regresar al cabo de las horas siento lo mismo que si estuviera de vacaciones. Una sensación a la vez extraña y acogedora que prosigue después de llegar a casa, como si descubriera a diario la fortuna de vivir. Soy consciente de que hay que aprovechar estos momentos porque el destino puede revolverse contra nosotros en cualquier instante. El otro día una amiga dijo que la vida transita entre dos murallas que resulta imposible traspasar, o sea que mejor no perder el tiempo pensando en el futuro.

La decisión que he tomado consiste en algo tan sencillo como entretenerme lo máximo posible mientras mantenga el ánimo, la salud y la curiosidad. La curiosidad quizás mató al gato pero fue un mero accidente, el deseo de conocer no mata sino todo lo contrario, nos impulsa a renacer. Lo paso bien descubriendo el mundo. Ahora estoy haciendo planes para el próximo viaje. Me distraigo escribiendo una novela que hago y deshago para volver a empezar, como si me diera lástima acabarla y tener que separarnos. Miro el mar a lo lejos, vislumbro el horizonte que siempre se mantiene a la misma distancia, como si yo permaneciera quieto y el futuro no cambiara nunca de sitio. Como si no existieran murallas.