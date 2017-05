El proyecto

Seat maneja un nombre malagueño para su próximo modelo de automóvil. Pero lo que necesitamos no es el nombre del coche sino una fábrica de coches, se llamen como se llamen. Y un tren litoral chucuchú que recorra la costa hasta Marbella y más allá. El nombre que baraja Seat es Álora, pero cualquiera se fía de la tilde bien cercada, la tilde perota, cuya pérdida italianizaría el nombre. Qué lucha con las tildes. ¿En qué momento se nos olvida su uso? Perdimos la industria malagueña, salvada de una primera pérdida precisamente por la llegada del tren, y de ella sólo quedan unas chimeneas en las playas del oeste, las tildes de las fábricas. Ahora podemos perder el acento soleado de Álora y ganar la ironía de pedir una fábrica y recibir un nombre. ¿Quién decide, por cierto, cómo llamar un coche? El que eligió Pajero no tiene nombre. Lo cambiaron rápidamente a Montero, casi como el ministro que se pone nuestros ingresos por montera. Las fábricas permitirían no depender tanto del turismo, que da mucho empleo. El empleo suele ser como ese viento que se lleva las playas, temporal, y a lo mejor se llama temporal porque la jornada relacionada con el turismo se alarga más tiempo del que indica el contrato, y sólo unos pocos pagan esas horas de diferencia, las extras que se regalan pero por qué hay que regalar horas de trabajo. Las horas se regalan a los hijos y al cine y a la lectura y al deporte y al voluntariado y al selfie ante la plataforma de Benalmádena, que habría que anclarla y ya tenemos la estructura de una fábrica, con su tilde en la primera a.

Existe un plan de Seat para bautizar un nuevo coche y existe un plan soterrado de tren litoral hasta Marbella. El plan es soterrado porque lleva décadas que sólo ve la luz cuando se cambia la carpeta de cajón. Plataformas ciudadanas y de empresarios lo han puesto ahora de nuevo sobre la mesa. Defienden que se trata del proyecto de más rentabilidad social de España y presenta novedades, como el soterramiento no del proyecto como hasta ahora sino del tren, que iría bajo la accidentada carretera N340, en la que el Seat Álora se aproximará por detrás y te echará las largas para que te quites, como hace ahora el resto de modelos. El soterramiento evitaría expropiar parcelas, casi todas con sus casitas y sus apartamentitos y sus hotelitos, y el no soterramiento contaría con la línea ya construida hasta Fuengirola. También se podrían combinar ambas opciones. Otra solución sería construir la red por encima de la N340. En cualquier caso se reduciría el tráfico en la accidentada carretera, y quien lo quisiera podría acelerar en tramos menos peligrosos su Seat Álora hasta los 80 kilómetros por hora, sin olvidar acentuar kilómetros. Ni Álora. Pero lo importante en esa carretera es no ponerle la tilde al coche de delante. Tanta prisa y tantos accidentes, tontos.