En los avales han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Pedro &lsquoAlegre&rsquo Sánchez y olé, Pedro &lsquoAlegre&rsquo Sánchez y olá. Sus vecinos morados dicen vivan los hombres, cuando lo ven a Ferraz llegar. Y mientras Susana Díaz rezando con la boquita cerrá. Desde la arena le dice &lsquoNiña trianera&rsquo, ¿por qué me lloras carita de emperaora? Dame tu risa mujer, que aunque no soy político andaluz, porto en mi cuello la condena que me tatuaste tú. Pedro &lsquoAlegre&rsquo Sánchez, corazón mío, tiende su capa sobre la arena del redondel. Pedro &lsquoAlegre&rsquo Sánchez tiene un vestido, con un &lsquote espero&rsquo que entre suspiros yo casi olvidé. Torito bravo no le mires de esa manera, deja que adorne sus canas grises con su montera. Torito noble ten compasión, que entre bordaos lleva encerrado su corazón morao, Pedro &lsquoAlegre&rsquo Sánchez y olé sus avales que son un montón.

En el otoño, cuando España no soportaba ni un día más sin gobierno y hasta el oso recelaba del madroño, Pedro &lsquoAlegre&rsquo Sánchez salía de Ferraz con su ejecutiva hasta el moño. De aquella noche de discursos feudales vienen estos sorpresivos avales. La gestora comenzó a picar con el bueno de Javier Fernández en la roca del no es no. La abstención tenía que ser servida con un poco de sidra y queso cabrales, para que no llegaran unas terceras elecciones que para los socialistas se preveían letales. El diestro herido, prometió kilómetros en su coche mientras curaba sus heridas por ser excluido. Con rostro no fingido, acometió su tarea hercúlea de recuperar fuera de sus sedes a lo que un día fue su partido. Nadie creyó que tuviera tantos avales metidos en los sobres, aunque el aparato es consciente de que su PSOE ya no sólo está hundido sino que además está dividido.

Una cosa son las cajas y el pecho henchido, y otra las primarias y el voto decidido, se afanan en decir en la gestora en la sobremesa del cocido. Gane quien gane en este final de Mayo florido, el nuevo líder deberá certificar que el partido es un soneto sufrido, donde las siglas nacionales han desaparecido en los territorios septentrionales donde los nacionalismos han vencido y los podemitas se han unido. Qué fue de aquellos militantes socialistas vascos y catalanes, que ayudaron a coser la España posible de los cubrepanes.

Pedro &lsquoAlegre&rsquo Sánchez no confíes en que tus avales te darán la victoria sobre tus rivales, Pedro Sánchez Alegre y olé, Pedro Sánchez Alegre y olá.