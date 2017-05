Pedigrí malagueño

Definitivamente, el catetismo en Málaga se ha disfrazado de progresismo. Es curioso, pero es así. Aquí, si no te has encadenado a los restos de La Mundial no eres nadie, y menos un ciudadano que quiera lo mejor para Málaga. Otra cosa es que La Mundial fuese una pensión y su estilo arquitectónico no aporte nada. Vas contracorriente. Y claro, si encima no te disgusta que haya una torre en el puerto, entonces, ya, para qué, ¡te tienes que ir! Eres un converso perjuro de derechas, casposo, abominable hombre de las nieves y traidor de una Málaga que al parecer debería mantener aún las casuchas en la Alcazaba y las chabolas en calle Castilla, porque aquello, oigan, tenía cierto pedigrí. Claro, sin encima dices que te gusta el proyecto de teatro y de proyección cultural de Seguí y Banderas, bueno, entonces te tienes que vestir de corto, alquilar un coche de caballos e irte a Sevilla. Por supuesto, ni se te ocurra decir que hay que terminar la Catedral, o que el proyecto de las bóvedas que se ha hecho es una porquería, y que hay que hacer el que querían los que saben de esto, no los que son historiadores de arte. Pero claro, ¡Satanás, eso de terminar la Catedral...! ¡Por Dios, con lo bien que está ‘manca’, inconclusa, con cubos cuando llueve, con paredes sin terminar, con oratorios sin esculturas, con bóvedas sin limpiar... ¡Ojú, y si se llama Moneo, usted, entonces es un proscrito al que los sesudos concejales de la ‘inteligente izquierda’ ni siquiera lo recibirán cuando venga a Málaga a explicar su proyecto! Oiga, ¡cambiar una pensión por un hotel de lujo?, pero nos ha tomado por tontos. Mientras, ya digo, si no piensas así, entonces, eres hombre muerto, o mejor «malagueño cateto y desubicado, torpe residuo de la humanidad, que no tiene ni puñetera idea de lo que quiere, ni de dónde vieneni adónde va». Así está la cosa. Y te crucificarán, y te hablarán de tu familia por twitter, eso sí con faltas de ortografía para no desentonar, y cuantas más en 140 caracteres mejor, que eso da ‘pedigrí malagueño’. Ahora ser malagueño es ser anti todo, incluido lo que usted quiera. ¿Mesas en las terrazas de los restaurantes? ¡Por Dios, qué quiere usted, que venga el turismo?, sí, pero que venga a ver los restos de La Mundial o donde pudo ir el hotel del puerto y no hay nada, o donde Banderas osó hacer un proyecto cultural! Da igual, el entramado del descrédito, del insulto, de la pobreza de opinión ha llegado al máximo. ¿La Catedral? Hombre, sin duda: pero sin torre, con goteras y con unas cubiertas que no sirven para nada, que eso es lo que vale, con cristaleras sin finalizar. Y si se nos cae, no se preocupen, será una maravilla conseguida con el empeño de quienes no quieren ver lo que hay delante de sus narices. Se puede hablar y opinar, se puede disentir, pero lo del ‘pensamiento único’, creía, sinceramente, que se había ido al garete allá por noviembre de 1975. Con lo bonito que es dialogar y discutir...