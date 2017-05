¿Habemus espigones?

LOS técnicos competentes consideraban, en los años setenta, que los espigones de escollera constituían una forma eficaz de detener el progresivo deterioro de la estabilidad de la arena de nuestro litoral. Como consecuencia de esta posición, hace casi cincuenta años se construyeron en la costa numerosos espigones. Sin embargo, su presencia creciente provocó un cierto rechazo debido al impacto visual y, en algunos casos, al ambiental que estos producían. Esta fue la razón principal por la que fueron imponiéndose otras soluciones como la regeneración mediante vertidos de arena, que en algunos casos, han dado buenos resultados. Pero parece que hoy día los expertos consideran que cuando la regeneración no facilita de manera suficiente la permanencia de la arena, las obras han de complementarse con la construcción de espigones de escollera.

Es el caso de Marbella donde la aportación de arena resulta claramente insuficiente para resolver el problema del deterioro del litoral y la pérdida progresiva de espacio de playa. Solucionar esta cuestión con la máxima celeridad es, simplemente, básico y fundamental porque el &lsquoaquí no hay playa&rsquo es una cantinela que a Marbella no se le puede pasar ni por la imaginación. El turismo tiene como base fundamental nuestras playas y de seguir la situación como está, en la que cada temporal arrasa con lo que puede, no sé dónde se van colocar las hamacas, ni tan siquiera tumbarse en una simple toalla estos estimados visitantes. Es por ello que son muchas las voces que cada día se oyen pidiendo afrontar este tema de forma seria y definitiva en la medida de lo posible y con los medios adecuados. Incluso existen grupos públicos en el cara libro digital como &lsquoEspigones Transitables para Marbella&rsquo o &lsquoQue vuelvan a poner los espigones en las playas de Marbella&rsquo en los que se pueden ver fotos de los que existieron tiempo atrás en la ciudad.

Así que la posición adoptada por el consistorio de adelantar los fondos necesarios para llevar a cabo las obras inmediatas de reposición de arena y de regeneración de las playas incluyendo la reparación y construcción de nuevos espigones es, según estos datos, una buena noticia. Tan solo queda esperar que las obras se lleven a cabo de la manera más efectiva desde el punto de vista técnico y económico y con ello podamos disfrutar de unas buenas playas, algo fundamental para los ciudadanos y como producto esencial para mantener el turismo de sol y playa que sigue siendo el atractivo turístico principal de Marbella, querámoslo o no.

Y por fin, así parece haber sido entendido por el Ministerio de Medio Ambiente que, seguramente, gracias a la insistencia de los representantes locales va a iniciar los trámites de evaluación y estudios técnicos necesarios de algunos de los nuevos espigones. Que los administraciones se pongan de acuerdo respecto a la financiación de los proyectos y construcción de los nuevos espigones es algo elemental ya que buenos ingresos perciben por las muchas actividades que se realizan en las playas y por los miles de turistas que nos visitan gracias a ellas. Así que pónganse las pilas y arreglen los problemas de los ciudadanos que es lo que justifica la existencia de los políticos.