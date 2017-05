Montoro contra nuestras vidas

La pelea del Gobierno central contra los ayuntamientos tiene como principal caballo de batalla la deuda. El uso de la deuda como excusa para controlar y asfixiar las finanzas de los ayuntamientos es, sin duda, la herramienta más eficaz a disposición del ministro Montoro para servir a los intereses de la troika (Comisión Europea, BCE, FMI).

En esta batalla el Partido Popular ha contado con el PSOE (que se abstuvo a la hora de derogar la Ley Montoro en febrero de este mismo año), como otro súbdito de una Europa del Norte obsesionada con la deuda y que nos obligó a modificar el artículo 135 de la Constitución. Esa modificación situó en nuestro ordenamiento jurídico la estabilidad presupuestaria al mismo nivel que los derechos sociales o las libertades civiles.

El Partido Popular, valiéndose del rodillo de su mayoría absoluta, aprobó dos leyes básicas para atacar a los municipios: la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (conocida como Ley Montoro) y la algo menos conocida Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración local, que modificaba la ley reguladora de las bases del Régimen Local.

Son leyes que frenan el gasto de los municipios, que cambian sus competencias o que imposibilitan la contratación de nuevo personal (las plantillas se han reducido desde los 82.000 empleados de 2008 hasta los 61.000 de la actualidad). Son leyes que reducen la cantidad que los ayuntamientos pueden invertir en servicios sociales, construcción de vivienda pública y a precios asequibles, etc. Son leyes que dan la posibilidad a Montoro de financiar o no a los ayuntamientos, según cumplan una regla de gasto arbitraria y basada en criterios ideológicos, que no políticos. Son leyes que imponen recortes a los ayuntamientos, estén saneados o no.

Todo ello se ha basado en la falsa excusa de la deuda: es cierto que muchos municipios arrastraban deudas y retrasos en los pagos a los proveedores, pero nada comparable con la deuda que sufren las administraciones autonómicas y estatales. La deuda de los municipios solo ha representado el 5% de la deuda total de España.

La deuda de este país procede de dos focos principales: el primero es la corrupción. La Cámara Nacional de Mercados y Competencia cifra el coste de la corrupción en 87.000 millones de euros al año. De ellos, 47.000 millones de euros corresponden a sobrecostes que han obligado a las administraciones a endeudarse para finalizar las obras que provocaron esa misma corrupción. Para que podamos valorar bien esta cantidad, el plan de renta básica de Podemos estaba valorado en 35.000 millones de euros al año. Simplemente con los sobrecostes de la corrupción hubiésemos podido financiar dos planes completos de renta básica para toda España.

El segundo foco es la mala gestión de las administraciones y el gasto que ocasionaron las obras faraónicas: los Calatrava, los aeropuertos vacíos, el proyecto de Art Natura en Málaga... Despilfarros incalculables que restan recursos a una ciudadanía que nunca ha sido culpable de la corrupción ni de los despilfarros, pero que ve cómo los recursos de la Administración van a pagar una deuda que, en ningún caso, ha generado.

Hay dos tipos de deuda: aquella, por un lado, que se adquiere de forma responsable y con el fin de gestionar lo existente y redistribuir la riqueza. Por otro lado, también hay una deuda ilegítima que debe ser denunciada y cuyos culpables, y no la ciudadana o el ciudadano común, tendrían que pagar sus consecuencias. Alrededor de esa deuda ilegítima se ha mantenido un debate público y abierto, que Montoro prefiere ocultar y silenciar.

Municipios como el de Madrid o Barcelona, al contrario que las administraciones autonómicas, han aplicado estrictamente la regla de gasto, lo que ha permitido al gobierno del Partido Popular presentar ante Bruselas una reducción del déficit. Solo el Ayuntamiento de Madrid ha reducido su deuda en 1.739 millones de euros en año y medio, al mismo tiempo que aumentaba el gasto social.

Y a cambio Montoro pretende imponer más recortes a esos mismos ayuntamientos. Este es un combate central en el que debemos posicionarnos: defender a los ayuntamientos del cambio es defender una política económica alternativa, eficaz, justa y sostenible en contra de una recentralización autoritaria, una política económica fallida y los recortes. En este combate podemos demostrar que traemos un orden diferente, una pelea en la que no somos oposición, sino parte del Estado.

Frente a esas injusticias se han conjurado los municipios del cambio, la diana favorita del ministro Montoro. Estos municipios y otros muchos suscribieron el Manifiesto de Oviedo y han creado la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima, con el fin de promover la realización de auditorías ciudadanas. Con el fin de restablecer un orden justo en las prioridades del gasto: en nuestras vidas.