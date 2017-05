Dinamizar o dinamitar

Una vez más el relato de lo previsible es derrotado por la realidad y eso hace la actualidad tan apasionante. No solo las encuestas, el referéndum de Brexit, el de Italia, el de Colombia, las elecciones de Trump, es también, a otra escala, por ejemplo, la victoria de los ‘arenistas’ del PP sevillano contra el oficialismo de Zoido, y ahora este apurado resultado (provisional) de avales en las primarias socialistas que lanza un jarro de agua fría al esperado ‘paseo’ susanista con todo el aparato a su favor.

Tendemos a creer que las cosas se comportarán con una lógica, y eso es muy naïf a estas alturas. O no llegamos a contemplar la realidad con todas sus perspectivas, o la propaganda fomenta la pereza del pensar, pero sin duda nada se puede dar por sentado porque los acontecimientos cambian y modifican el resultado final, que nunca está escrito de antemano.

Ahora mismo parece evidente que Pedro Sánchez ha conseguido imponer su relato victimista en una buena parte de la militancia y opacar la negra huella que dejó su gestión. Dos derrotas implacables en generales, un perfil duro y agrio con su entorno, que le abandonó en masa en cuanto pudo, y un odio africano hacia Susana Díaz como motor de su conducta, del que apenas se habla y sí mucho al revés. Quienes potenciaron al exsecretario general no tienen ya días ni años para lamentarlo.

La campaña de primarias, que en verdad empieza ahora, va a ser a cara de perro. Nos esperan dos semanas intensas y, o mucho cambia el panorama, o al PSOE se le va a quedar un solar aún más devastado del que parte, que no era otro que el que se vio en el aciago comité federal del 1 de octubre. Porque esto de las primarias ¿era para dinamizar o para dinamitar el partido, que me he perdido? Y mientras, la socialdemocracia sigue muriendo en el mundo.