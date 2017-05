Combinar adecuadamente la diversión y la tranquilidad es una cuestión compleja, sobre todo si se trata de una zona turística como la Costa del Sol. Las personas que nos visitan, que son variopintas, persiguen distintos objetivos: unos quieren aprovechar los pocos días de vacaciones que tienen para derrochar energías en cada momento, viviendo intensamente cada minuto antes de que les llegue la hora del regreso. Eso significa que quieren divertirse y que se mueven con alegría y participan de cualquier acto que sea algo distinto a lo que significa su vida cotidiana, lo que en muchas ocasiones supone un cierto jaleo que justifican por su condición de turistas durante un periodo breve de tiempo.

Otros visitantes, sin embargo, buscan todo lo contrario. Tras dejar atrás durante unos días su vida ajetreada en la ciudad, el estrés de un trabajo trepidante y los problemas que les surgen continuamente, acuden a sus vacaciones con la intención de buscar el reposo y la tranquilidad, el ritmo pausado y la ausencia de perturbaciones. Y después están los habitantes de la ciudad, que generalmente suelen adaptarse a las circunstancias, teniendo en cuenta que los que llegan por temporadas son los que facilitan los recursos para todo el año. Eso sí, todo tiene un límite y son, precisamente, los ciudadanos que viven siempre en un lugar los que tienen en su mano reconducir los comportamientos de todos, aunque resulte difícil. Para eso tienen sus instituciones.

El debate sobre los ruidos surge cíclicamente en algunas poblaciones, aunque no se sabe muy bien si termina desembocando en alguna solución a los problemas que originan, entre otras cosas porque ni siquiera hay acuerdo sobre lo que es permisible o no, sobre lo que es molestia o temporales daños colaterales que pueden ser asumidos en nombre de la rentabilidad.

En Marbella se ha avivado la discusión en los últimos días a cuenta de una moción de un grupo político municipal que la ha llevado a sesión plenaria. Se trataba de votar a favor de que los fuegos artificiales de la feria fuesen silenciosos para no provocar excesivas molestias, no ya a los ciudadanos, que también, sino a nuestras mascotas los perros, que aúllan con desesperación cada vez que truena el cielo, y no precisamente por las escasas tormentas que se producen.

La moción produjo hilaridad, en un primer momento entre los que reaccionaron inmediatamente a la propuesta, pero después llegó el debate, sobre todo en las redes sociales, como es habitual en los últimos tiempos, y se enfrentaron dos posturas distintas. A veces sin ningún tipo de análisis, solamente lanzandose frases acusatorias entre unos y otros con la intención de defender una posición política. Pero también se ha reflexionado seriamente en determinados casos. Curiosamente, la moción en pleno quedó en un «sí, pero habrá que verlo...» y hasta el grupo que hizo la propuesta votó en contra porque el significado inicial se había desvirtuado.

Cada cual quiere imponer sus criterios, pero en un asunto así, que afecta a tantas personas (y perros, claro) es de ilusos querer pontificar y establecer una posición rotunda e inamovible. Eso sí, no es malo replantearse algunas cosas y aprovechar el momento. En realidad, los fuegos artificiales son los menos ruidosos de todo, porque se trata de un leve silbido y una suave expansión. Lo que hace ruido son las tracas y los cohetes de cada vez más potencia, y esos suelen lanzarse en cualquier verbena, en algunas romerías que inician a las siete de la mañana los lanzamientos y no paran hasta que varias horas después han salido de la ciudad. Y a la vuelta otra vez. O en determinadas fechas en las que los niños compran en los quioscos auténticos misiles ¿Y que pasa con las fiestas veraniegas que se organizan en hoteles, urbanizaciones o en la misma playa y lanzan sus cohetes a las dos de la mañana, cuando hay una normativa que regula los horarios y exige permisos previos? Por no hablar de los escapes libres de las motos, que hace tiempo que no se controlan, o, por ejemplo, de la forma que algunos tienen de convertir las instalaciones deportivas en discotecas al aire libre los sábados y festivos desde primeras horas de la mañana, cuando allí se va a hacer deporte. Habrá que buscar el término medio, y aplicar la normativa vigente, porque al final va a resultar que iremos sobrados de ruidos y cosecharemos muy pocas nueces.