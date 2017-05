Tradición de payasos

En Cataluña, el CEO no es el jefazo de una empresa sino el Centro de Estudios de Opinión, órgano de la Generalitat encargado de hacer sondeos. Y gracia. El Govern va a preguntar si para ser «buen ciudadano» hay que acatar la legislación vigente. Dicen que se trata de actualizar un estudio de 2011. De 1 a 7 habrá que valorar «hasta qué punto es importante obedecer siempre las leyes». Muchos se creerán Rosa Parks con barretina. En 2011 (¿qué actualización?) no había proceso soberanista ni el ‘cansautor’ había avisado de que se sancionará a los funcionarios que no cumplan la (i)legalidad catalana cuando llegue la independencia. Y da igual si el CIS preguntó lo mismo. En Cataluña hay una gran tradición de humoristas y payasos. Charlie Rivel, Mary Santpere, Antonio Mingote, Eugenio, Pepe Rubianes… Ahora están virando a Ionesco. Al teatro del absurdo. Cualquier día los Martin se cambian por los Smith. Ya lo han hecho los Pujol por los Llach.