La lista de damnificados

Un ultra del Betis golpeó el jueves a media mañana a un joven que estaba sentado en una terraza de un bar de Bilbao. Le llamó Gabilondo, proetarra y maricón. En el vídeo que graba el amigo del ultra suenan de fondo carcajadas viriles, falsas, impostadas, callejeras. La semana anterior habían matado a golpes en Málaga a un joven que celebraba su 22 cumpleaños y no tenía nada que ver con la discusión entre chicarronnes del sur que estaban en la misma discoteca. Un hombre que sabe boxear le dio dos puñetazos terribles por la espalda y después otro le golpeó la cabeza, cuando ya estaba en el suelo. Valientes valientes. Ya escribimos sobre ello y un lector afirmaba que si uno se queda de noche en casa con la familia no le ocurre nada. Pero a lo mejor se queda en casa y por la mañana va a tomarse un café y se encuentra a otro aficionado al boxeo, el ultra bético, el macho hispánico, el hombretón que sigue campando por las calles y al que en cualquier momento se le pueden cruzar los cables. En otra ocasión fue detenido por agredir a un homosexual. Leña al vasco y al gay, al del equipo de enfrente, al que le mire. Tendrá tras sus anchas espaldas y su desconectado cerebro una larga lista de damnificados. Hasta los 16 años habrá ido a un instituto y sus compañeros de clase lo habrán sufrido. Adolescentes llorando en sus dormitorios y balbuceando excusas para no ir a clase mañana, con miedo y vergüenza de hablar claro con su padre y su madre. Golpear gusta, tumbar a alguien, recibir palmadas en los duros hombros y que tus gracias sean celebradas con risas aguardentosas. Conducirá un coche o una moto y algún desafortunado le habrá afeado que se salte un semáforo en rojo. Cada ciudad tiene un puñado de animales así, y una manada de palmeros. Pero por qué no queda la cosa entre ellos, tan hombres. Por qué celebrar tu 22 cumpleaños, tomarte un café en la Plaza Nueva de Bilbao, son actividades de riesgo, mortales. Ser homosexual.

Ojalá el ultra tuviera un blog y todos pudiésemos conocer sus básicas ideas. Objeto de estudio. Cómo se gana la vida, qué opina de la situación política. Ojalá tuvieran un blog las novias que haya tenido y pudiésemos conocer qué han visto en este ser fascinante, dañino, mortal. Un blog sus padres y sus profesores, sus monitores de boxeo, y pudiésemos entender un poco mejor esta selva. Un día irá a un centro de salud y no le gustará esperar tanto. Tendrá un hijo que le dará un mordisco a un compañero y el padre irá a hablar con el padre del niño y el padre es él y le dará un mordisco al otro padre y un derechazo y cuando esté en el suelo los palmeros le patearán. Es un alivio suponer que no leerá esta columna, que nunca leerá una columna. Pero compartimos playa y calle con él o con otros como él. ¿Cuánto más crecerá la lista de damnificados?