AUTOBUSES DE USOS MULTIPLES

UN autobús es, según el diccionario un vehículo automóvil de transporte público y trayecto fijo que se emplea habitualmente en el servicio urbano. Es palabra sinónima a ómnibus que se define también como vehículo de transporte colectivo para trasladar personas, generalmente dentro de las poblaciones. Ésta es palabra esdrújula por razones semánticas cuyo detalle que desconozco y la otra es aguda. No son exactamente lo mismo porque nadie que esté en una parada espera el ómnibus. La expresión sólo la he visto utilizada últimamente para referirse, en un principio de forma coloquial pero al poco tiempo de manera casi oficial, a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio que, en conjunto con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, denominada también ley paraguas, pusieron patas arriba nuestra legislación. Se promulgaron para trasponer la Directiva de servicios con el propósito de liberalizarlos pero, como de costumbre, introdujeron más modificaciones que las estrictamente necesarias, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Por qué se puso ese curioso apelativo a esos cuerpos legales es algo que no tengo claro. Me imagino que lo de ómnibus vienes porque la ley modifica todo lo modificable, 47 leyes estatales referidas a la energía, el transporte, las comunicaciones, la agricultura o la sanidad y los colegios profesionales, chequechentas normas autonómicas y municipales se vieron afectadas&hellip Pero lo de paraguas es para mí una incógnita. Conocía la cláusula paraguas que se aplica en los contratos internacionales y que consiste en disposiciones de tratados internacionales que obligan a los Estados signatarios a cumplir con los compromisos contraídos con respecto a la inversión. Pero no tiene mucho que ver.

Hay otro termino parecidos: el de microbús, agudo como autobús y que denomina al de pequeño tamaño. Micro es prefijo para significar pequeño, microbio, ser diminuto, microondas, microscopio, microempresas, microeconomía, Micronesia. Un microbús se apocopa en algunos países, justamente, como micro que, para deleite, me imagino de algunas, pasa a tener género femenino por razones también misteriosas para este escribidor. Una micro es el equivalente en algunos países de una guagua canaria cuyo nombre produce una suerte de ternura al que la asocia con un bebé.

En Marbella, seguimos utilizando los autobuses para transportarnos, de aquella manera, manifiestamente mejorable. Se hace larga la espera y mucho más cuando se tiene prisa pero la simpatía de los conductores y la comodidad y vacuidad del aparato hacen que se olvide el ratazo invertido. Se perdona. Con lo que no se es tan indulgente es con el servicio desde el aeropuerto. Cuando vas, eliges el horario que más te conviene aunque haya que estar mucho tiempo allí hasta que salga tu vuelo. Mala suerte. Pero cuando vuelves, es una lotería. Los aviones llegan cuando quieren o pueden y en nada se coordinan con el servicio a la ciudad. No es infrecuente que le veas la popa cuando vas fatigado arrastrando tu maleta y te veas abocado a aguantar a pie firme dos horitas o más hasta que venga el siguiente. Y la taquilla cerrada, me comenta Rocío, mi amiga. Más servicio, por favor, que aunque no sea rentable al principio, lo será a muy poco andar. Recuerdo cuando se implantó no hace demasiado tiempo. Al principio iba yo casi solo en animada charla con el chofer. Con varios de ellos he llegado a cimentar una amistad. Ahora, si no compras el billete con anticipación, te quedas en tierra y si tienes suerte parece que estuvieses en Gran Bretaña. Con el tráfico de turistas que tenemos que aumenta sin cesar, gracias a Dios, no podemos ofrecer lo que ofrecemos, condenando -es un decir- al sufrido viajero al taxi, muchas veces más oneroso que el pasaje aéreo o, lo que es peor, al coche de alquiler con el peligro que involucra no para el inquilino, que se expone y allá él, sino para el inocente que circula sin saber que hay un kamikaze en su entorno.

Hoy los autobuses se utilizan no sólo para transportarse sino para expresar ideas que ojalá fueran constructivas. Se han transformado en aparatos propagandísticos de lo más eficaces. Yo no he visto ninguno pasar por mi lado pero en la televisión no han parado de enseñárnoslos y de criticar o ponderar sus contenidos. Uno tiene hasta nombre.

Ahora solo falta que un despacho de abogados ofrezca sus servicios móviles en relación a las cláusulas suelo, las preferentes o los gastos de la hipoteca.

Dios nos libre.