Se trata de ilusión y alegría

La visita de la Legión al hospital Materno Infantil de Málaga ha agitado la política española. Algunos la han calificado de ‘error’ porque perturba el carácter civil y aconfesional de una institución sanitaria pública cómo es nuestro hospital. Han presentado una iniciativa en el Parlamento de Andalucía pidiendo explicaciones. Lo consideran un acto religioso y apología del militarismo. Carles Mulet, senador de Compromís, ha preguntado al Gobierno español por esta misma cuestión. Considera inaceptable la presencia de militares y quiere que se le aclarare por qué la Legión cantó su himno ‘el novio de la muerte’ o es que no tenían mejor repertorio que ofrecer a la concurrencia. Ya han respondido con rotunda claridad los directivos y médicos del hospital. Aquilino Alonso, consejero de Salud de la Junta, a una pregunta formulada por la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto en la Sesión de Control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, recordó que la participación de la Legión fue voluntaria y que, en ningún caso, se pretendió romper el carácter laico del hospital. La polémica saltó a los medios de comunicación y las redes sociales fueron una caja de resonancia dónde todo el mundo opinaba, con conocimiento o con desconocimiento de causa. Facebook, Whatsapp y Twitter echaban humo con ese asunto y dieron de sí comentarios jocosos y muchas bromas. Vamos a prohibir que se cante ‘tengo una vaca lechera’ para no molestar a los intolerantes a la lactosa, decían unos, que no se oiga la canción ‘libre’ de Nino Bravo en Alcalá Meco, decían otros.

Efectivamente, los hermanos de la Congregación de Mena habían solicitado la visita de la Legión. La actividad fue autorizada por la Comisión Lúdica del hospital de la que forman parte médicos, personal sanitario y trabajadores sociales. Se informó a las familias y se pidió su autorización. El Lunes Santo, un grupo de gastadores caballeros legionarios, visitaron los niños ingresados en la cuarta plante de Oncología Pediátrica de nuestro malagueño hospital Materno Infantil. Recorrieron sus habitaciones llevando la alegría a la chiquillería y respetando escrupulosamente el criterio médico. En un acto festivo repartieron mochilas, camisetas y peluches del carnero de su división, su mascota. Después, se trasladaron a la ludoteca del hospital, situada tres plantas más arriba, donde compartieron juegos, se hicieron numerosas fotos con los niños ingresados en otros servicios y cantaron con marcialidad su himno ante la emoción de los presentes. Diario SUR publicó ese acto con el acertado titular, ‘La alegría de la Legión llega al Materno’.

Los médicos, nos empeñamos en alegrar la estancia de los pequeños en el hospital. Contamos con la magnífica colaboración de numerosas asociaciones y colectivos de nuestra ciudad. Payasos y cuentacuentos, deportistas y artistas famosos. Toda aportación es bienvenida porque son niños y deben disfrutar de juegos. Tenemos una playa terapéutica en la terraza Sea Life para que tengan diversión al aire libre. Sabemos que estas actividades ayudan a su recuperación y a pasar el mal trago de los análisis, el tratamiento o del encierro hospitalario. Estamos orgullosos de la Fundación Luis Olivares, de AVOI y de cuantas asociaciones y voluntarios se empeñan en hacer grata la estancia en el hospital.

La Brigada Paracaidista Almogávares del Ejército de Tierra, que desfila con las Reales Cofradías Fusionadas, puntualmente visita nuestro hospital todos los Lunes Santo desde hace más de 15 años. La Legión fue la primera vez, será por eso que ha despertado esa inusitada y falsa polémica.

Los militares forman parte de nuestra sociedad. Nadie se escandaliza porque La Legión organice una de las pruebas atléticas de resistencia más importantes de España como son los 101 kilómetros de Ronda, porque nuestros militares se encuentren entre los mejores donantes de sangre y de médula ósea, sean una fuerza de choque en la extinción de incendios forestales, en salvar vidas tras un terremoto o como fuerza de interposición en un conflicto bélico, sino todo lo contrario, tienen todo nuestro aprecio y admiración. La visita de la Legión a los enfermos es un acto social plausible realizado por militares de honor y del que nos sentimos orgullosos.

El hospital Materno Infantil se llenó de ilusión y alegría por unas horas. De eso se trataba. Se acercó nuestra Semana Santa a aquellos que, por motivos de salud, no podían estar en la calle. Lo mismo que hacemos con la cabalgata de los Reyes Magos, la Feria de Málaga o el Día de Andalucía, comentaba Margarita Sánchez, enfermera coordinadora de la Ludoteca. Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid y reconocido agnóstico, se negó a que quitaran el crucifijo de su despacho «la contemplación de un hombre justo que murió por los demás no molesta a nadie. Déjenlo donde está», dijo. Una institución como La Legión, muy vinculada a Málaga, un referente de nuestra Semana Santa, una entidad cuyos principales valores son el compañerismo, el honor, la responsabilidad, la disciplina, la lealtad, el respeto, el sacrificio, el valor, la tradición, la austeridad y la justicia, tampoco puede molestar a nadie. Que la Legión, con su presencia y su himno, lleven la ilusión a los niños que tienen la salud comprometida por una enfermedad, forma parte de la normalidad ciudadana, aportan alegría y mucha energía vital. Amigos legionarios, muchas gracias y que se repita.