El lugar que ocupa el saber

SE ha dicho tradicionalmente que «el saber no ocupa lugar»; parece que científicamente tal afirmación popular no se sostiene y, desde luego, tampoco desde la más estricta realidad física. Los edificios que albergan los centros escolares ocupan terrenos que deben reunir condiciones muy concretas y que, en el caso de Marbella, parece tarea casi imposible encontrarlos, a pesar de la necesidad de contar con nuevas infraestructuras educativas. Recientemente ha sido una ocasión gozosa la conmemoración de los cincuenta años del CEIP Hermanos Gil Muñiz; uno de los hermanos, Antonio, fue director de la Escuela Normal de Maestros de Málaga entre 1957 y 1962, a pesar de haber sido víctima de un expediente de depuración en la dictadura franquista y haber estado en la cárcel tras el fin de la Guerra Civil. Prestigioso pedagogo, fue coautor, junto con Vicente Pertusa de un manual clásico: &lsquoLa Pedagogía Moderna&rsquo. No pudo alcanzar a conocer que su nombre lo llevaba un colegio de Marbella, porque falleció en 1965. Con motivo de los actos del cincuentenario, los medios de comunicación difundieron que se trata del colegio más antiguo de Marbella; no deja de ser una inexactitud. Es buena ocasión para recordar algunos aspectos de nuestra historia educativa. Si nos centramos en los centros públicos, dejando de lado a los existentes históricamente y centrándonos en los que siguen abiertos, el primer grupo escolar de Marbella, surgido con esa catalogación, es el CEIP Nuestra Señora del Carmen (conocido como &lsquoEl Castillo&rsquo, por haber sido levantado en el patio de armas de la fortaleza, donde en tiempos pretéritos estuvo el cementerio de la ciudad). Fue inaugurado en el curso 1960-1961, siendo alcalde de Marbella don Ricardo Lucena (el alcalde olvidado); el maestro don Antonio Duarte fue el primer director; le seguirían don José Molina y don José Rivera, docentes legendarios en la Marbella que se abría al turismo. En época más cercana, el largo periodo como directora de doña Fidela García. El grupo Hermanos Gil Muñiz vendría a ser el segundo en antigüedad; un ejemplo de cómo sacarle partido a una parcela mínima, prestando servicio durante cinco décadas, pasando por sus aulas miles de alumnos y un amplio elenco de maestros y maestras, excelente equipo de profesionales que supieron orillar todo tipo de contrariedades y limitaciones para sacar adelante una impresionante labor, no siempre reconocida en sus justos términos. Fueron la &lsquocantera&rsquo para los grupos escolares que vendrían después. Necesitado de un traslado (tantas veces anunciado), el Gil Muñiz es un clásico de la enseñanza en Marbella, en el centro de un barrio crecido espectacularmente a partir de los años sesenta con la eclosión de la construcción y el turismo. Pero si dejamos al margen la distinción entre público y privado, unos cuantos centros educativos en Marbella proceden de los cincuenta y primeros sesenta. En 1953 se abren las &lsquoEscuelas Profesionales Parroquiales de María Auxiliadora&rsquo, antecedente del actual &lsquoColegio Concertado María Auxiliadora I’ casi al mismo tiempo, gracias a la cesión de terrenos por parte de don Salvador Guerrero a la Compañía de Jesús, comienza su andadura el &lsquoColegio Ecos&rsquo. En 1955 entra en funcionamiento el primer instituto de bachillerato, que contaría con edificio definitivo inaugurado en 1964, siendo director don Vicente Ramón Ortega, fallecido hace unos meses y cuyo heredero directo es el actual IES Sierra Blanca. En el mismo edificio que ocupó, en la antigua calle Finlandia (actual Notario Oliver), se creó posteriormente el IES Río Verde. Fue también en los primeros años sesenta cuando abre sus puertas la &lsquoAgrupación Mixta Parroquial&rsquo, los orígenes del actual Colegio Concertado Monseñor Rodrigo Bocanegra, de la Fundación Victoria, que dirigía el gran maestro don José Alcalá López, maestro formado en la Segunda República y que era hermano de padre del historiador y cronista de Marbella, don Fernando Alcalá Marín. Una de las escuelas rurales (&rsquoEscuela capilla&rsquo) creadas por el cardenal Herrera Oria, situada en la Colonia de El Ángel, fue el origen del actual colegio concertado &lsquoFrancisco Echamendi&rsquo, también de la Fundación Victoria. El saber en Marbella ocupa mucho lugar y, a pesar de ello, sigue necesitando de nuevos espacios que no terminan de aparecer.