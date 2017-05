En la sanidad privada no es oro todo lo que reluce, sino más bien oropel. Eso es lo que se desprende de un informe presentado por el Colegio de Enfermería de Málaga sobre la situación que soportan los enfermeros que ejercen en clínicas y hospitales del sector privado. Esos profesionales, si se los compara con sus compañeros que pertenecen al SAS, tienen más pacientes que atender, trabajan más horas y perciben de media un tercio menos de sueldo. Muchos de ellos no abren la boca para protestar por el exceso de horas que hacen y no cobran y por los incumplimientos de contrato por miedo a ser despedidos. Los más afectados por unas condiciones leoninas que les impiden conciliar la vida laboral con la familiar y les restan autoestima son los enfermeros de las últimas promociones. Al acabar su carrera se dieron de bruces con la lacra del paro. Ante la escasez de contrataciones en la sanidad pública andaluza en los años duros de los recortes, a esos jóvenes solo les quedaban dos opciones para librarse del indeseado abrazo del desempleo: o emigrar y buscarse el sustento en el extranjero o aceptar una colocación en la sanidad privada, aunque fuese con un salario bajo y un alto grado de explotación.

El Colegio de Enfermería ha elaborado su informe a través de una encuesta anónima. Pese a que se sienten agobiados ante el elevado número de pacientes que atienden, estos enfermeros soportan carros y carretas porque saben que peor se está en el paro. Sobre sus cabezas cuelga una afilada espada de Damocles dispuesta a ponerlos de patitas en la calle a la más mínima. Además, hay gente en la puerta esperando coger ese trabajo. El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, Juan Antonio Astorga, considera que «nunca el sector privado ha tenido un banquillo de profesionales tan buenos, a bajo coste y con tan poco reconocimiento». Y tiene razón. Los sindicatos, que suelen ser críticos con la sanidad pública y que sacan a la luz las carencias de esta, tienen ante sí la oportunidad de escarbar en el sector sanitario privado y exponer sus miserias para que se corrijan y, de ese modo, se logren dos cosas importantes. Por un lado, la mejora de las condiciones de trabajo y, por otro, el aumento de la calidad asistencial. Porque, como se indica en el estudio presentado por el Colegio de Enfermería de Málaga, el elevado ratio de enfermero por paciente, la casi inexistente formación del personal, la escasez de recursos materiales y la gran cantidad de horas de trabajo exigidas ponen en riego a los enfermos.