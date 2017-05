El otro Pedregalejo

Niña mía. Has visto atardecer desde tu poltrona frente al mar. Llevas ahí desde las cuatro; el sol de primavera te ha bronceado la piel. Has colgado el playeo con filtros y sin filtros en tu cuenta de Instagram. Has paseado frente a los ‘personajes’ que hay en el murito blanco; sin mirarlos y sin mirarme. Te han buscado tus amigas, que se casan todas este mayo; has pasado la sobremesa feliz y rubia. Tu domingo de puente se ha ido sin tiempo y risas. Cuando llegaba el primer temblor de humedad, cuando un viento de marismo te ha dado escalofrío, cuando el sol ha empezado a caer entre los montes de Ronda, te has puesto la rebeca, te has quitado las gafas de sol y has pedido la cuenta que habéis pagado a escote. Qué lindas sois.

Después has caminado con los brazos cruzados, el Paseo Marítimo se ha ido poco a poco vaciando, y tú has pensado que esto era Malibú sin mirarme. Has dejado el coche bien aparcado, a la sombra de un palacete venido a menos. Tu domingo ha sido glorioso, sabes que has postureado, que has ido a ver y a que te vean. Que has recalentado el mojito y has pasado de los moscones de la mesa de al lado, demasiado ruidosos y babeando gintonic.

Y como tú, mil más; varias generaciones que se entrecruzan por el Paseo Marítimo de Pedregalejo en las tardes de sol, en este tiempo dulce entre mayo y los primeros terrales de junio. Después ya será esta Málaga territorio de las familias numerosas y los bañadores ‘meyba’ ‘apretaos’; pero ahora, niña mía, disfrutas de esta Larios marinera entre el Nereo y la rambla del Jaboneros.

Aunque tú disfrutes del trampantojo urbano del paseo de Pedrega, que con esmero vienen acondicionando temporal tras temporal, ignoras que después de tu domingo de ocio este barrio queda muerto. Y que la calle Bolivia se queda a oscuras muchas noches, y que de esa oscuridad surgen entre las sombras unos ‘walkingsdead’ que duermen en esa explanada de perros y piojos que hay junto al Varadero. Quizá tú, bella niña de domingo, no sepas que por esta parte de la ciudad andamos una mijilla dejados de la mano de Dios; que veinte metros al norte de la orilla, junto a la carretera a Barcelona, un barrio pintoresco languidece sin quejarse. Por aquí no salen tronos, y lo que sale en las fotografías es lo que da al mar y lo que quieren que veas. Por Pedregalejo corre un aire de melancolía, de estatua sin brazo sobre un estanque con cieno. Aquí en ocasiones el suelo levanta una capa de miasma de dos palmos. Eso no se ve y no se vocea, que por esta parte de Málaga sólo queda ya la desmemoria y el recuerdo de cuando fue zona feliz de la ‘Movida’.

En Pedregalejo muere el último espetero y se hará otoño en julio. Pero eso no te lo dirán ni lo verás. Calcula bien donde aparques otro día que te vengas, niña mía, amor...