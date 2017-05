Apurábamos un cortado en la terraza de un bar de Pedregalejo, a un paso de los Baños del Carmen. Recuerdo perfectamente que era un mediodía de luz, con un mar en calma que acariciaba la orilla de Nereo, sin apenas dejarse notar. Nada que ver con esa violencia de los días de temporal.

Era una mañana de esas en las que hasta las olas son tímidas y el sol acuna y atempera. El contexto de la cita era una entrevista para este periódico, y mientras la grabadora hacía su trabajo, la conversación fue transitando entre lo personal y lo profesional con absoluta distensión. El entrevistado era Alejandro Martínez, uno de los componentes de la formación Málaga de Cámara, que desde hace tres años lleva a cabo espectáculos y actividades para divulgar la música culta. Extraña apuesta, sí, en estos tiempos de ‘top ten’ de combustión rápida conducidos por cantantes que no saben cantar, de impostores de micrófono puestos a dedo por la industria.

Este proyecto anda estos días de nuevo por los escenarios con ‘Desnúdame el alma’, montaje en el que un septeto interpreta canciones de Sabina, Serrat, Mecano o Silvio Rodríguez al tiempo que la poeta María Eloy García y el actor Alberto Amarilla ponen en escena la lectura de las letras de esas canciones de siempre. ¿Qué es la música sino un esperanto de las emociones que permite dialogar entre géneros, de hacernos viajar sin estridencias de Elíades Ochoa a Bacarisse, de Cohen a Joy Division; de una suite orquestal a una bulería?

Lo cierto es que, tras unos segundos, aquel músico rompió el silencio que nos habíamos dado de tregua para sorber el café para confesarme, no sin bastante resignación: «Fíjate que ya me he acostumbrado a que cuando digo que soy músico, a continuación venga siempre la misma pregunta: ‘Ya, ¿pero aparte de eso a qué te dedicas?’». El reconocimiento social del arte se alejó hace años como sombra que te abandona en la oscuridad. «Hasta catorce horas al día paso con este chelo», me apuntaba. «Tú estudias Historia, Derecho o Medicina, y ya eres alguien para la sociedad; pero si eres músico, pareces de Segunda División», se quejaba.

Y qué razón tenía: la música malvive de los últimos epígrafes de los presupuestos públicos. Las universidades miran con desdén a las enseñanzas de música y danza, que claman por su reconocimiento como titulaciones superiores. Conservatorios como el Superior de Málaga habitan edificios que van camino del medio siglo. Y hay alumnos que deben atravesar la provincia cada día para seguir con sus estudios musicales. Es, al cabo, nuestra marca España. Aquí las 14 horas las pasamos delante de la tele. Por eso, cada 1 de enero, mientras aquí vemos el resumen de bobadas de la Nochevieja, en Viena vibran con la Marcha Radetzky. Entre ‘Sálvame’ y un adagio ya saben ustedes con qué nos quedamos.