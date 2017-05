Llega el tiempo de las ferias. No ya de la sucesión de ciudades de casetas de lona, calles del infierno y paseos de caballos que se van a repetir en cadena por todo este sur de Despeñaperros hasta que acabe el verano. Han llegado las ferias del libro, que resisten, heroicas, en pueblos y ciudades. Requieren una devoción y un esfuerzo a prueba de cada vez más dificultades. Las derivadas de la falta de medios, mayor cuanto más pequeño es el lugar; las del descrédito de la cultura, que no ceja; las de la competición del tiempo de ocio por parte de las nuevas tecnologías, las propias de la primavera, el buen tiempo y la invitación a tenderse al sol o al amor de las terrazas. Pero pasan los años, siguen rugiendo los profetas del desastre y las ferias del libro continúan. Da igual que los avales de las primarias socialistas apabullen o no al contrario, este jueves saldremos de dudas de la primera parte de esta opereta deprimente en que se ha convertido la vida interna del PSOE; que los peperos andaluces se desangren en luchas internas impensables hace un par de años y pongan en cuestión la estrategia de su líder; que los andaluces de Podemos tengan la alucinada tentación de repetir aquí el movimiento de moción de censura que sus mayores madrileños han plantado en plena tormenta de la corrupción institucionalizada.

Frente a tanta vorágine y griterío, las ferias del libro siguen como un pequeño oasis, cada vez más necesario. Igual el formato tiene que renovarse, porque el reto de ampliar la base de lectores requiere ahora de nuevas tácticas, o no, que de inventos fallidos está el mundo lleno. Porque, por ejemplo, el ebook sigue sin despegar, y eso que todos tenemos uno, en general infrautilizado.

La política colapsará, la economía abrirá nuevas brechas, los problemas crecerán, pero siempre nos quedará la palabra, el pensamiento, la ficción que reconstruya la realidad mejor que la realidad misma y que nos ayudará a navegar en tiempos cada vez más confusos.