Discriminamos lo normal

Probablemente haya gente a la que le haya sorprendido que en algunos países la homosexualidad esté todavía criminalizada, con penas que llegan hasta cadena perpetua e incluso la muerte, a raíz del caso de Jimena, una chica de Torrox, que tuvo que huir de Dubai con su novia, Shaza, después de que el padre de esta última las denunciara por su orientación sexual, poniendo así en riesgo su vida.

Ellas sufren una doble discriminación: ser mujeres y, además, lesbianas en los países árabes, que son de los más machistas del mundo. Sin embargo, a veces parece que los petrodólares ponen un velo que difumina esa discriminación a ojos de los gobiernos occidentales. Sólo así se explica que la semana pasada el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas incorporara a Arabia Saudí a su Departamento de Mujeres, un órgano dedicado a la promoción de la igualdad de género y Al empoderamiento de éstas. Y no, no es un mal chiste. No sé qué aportación puede hacer un país en el que ellas ni siquiera pueden conducir y se les somete a la tutela de un hombre, porque son consideradas de por vida menores de edad y necesitan su permiso para matricularse en la Universidad o sacarse el pasaporte. Por mucho que quieran vender modernización no cuela ni en el fondo ni en la forma: hace poco pretendieron organizar un día de la mujer saudí y pusieron de portavoz del evento a un hombre. Toda una declaración de intenciones.

Afortunadamente, en España estamos a años luz de su situación, gracias a la lucha de muchas mujeres valientes. Y no hay que remontarse a la prehistoria. Basta preguntar a cualquier abuela para ver cómo ha cambio la situación femenina en los últimos 50 años.

También en derechos LGTB dimos un paso de gigante durante el Gobierno de Zapatero pese a la furibunda reacción del PP (y eso ya no hace falta preguntárselo a las abuelas), de la mano de la Iglesia. Algo que la sociedad, mucho más tolerante que algunos gobernantes, ha asimilado con naturalidad y rapidez. Sin embargo, sobre las lesbianas aún pesan muchos más prejuicios que sobre los hombres gays y hasta necesitan un día de visibilidad lésbica, el 26 de abril, porque la mayoría no se atreven a salir del armario. Que haya gobernantes como Manuela Carmena en la Alcaldía de Madrid, permiten llamar la atención y poner un poco de luz sobre esa situación: «Ames a quien ames, Madrid te quiere», escribió en su cuenta de Twitter.

Hemos avanzado, pero no saquemos pecho, aún queda camino por recorrer. Recuerdo oír una conversación de autobús hace muchos años en la que una señora le insistía a otra: «No, si yo no soy racista, quiero que los negros vivan, pero, hombre, que se sienten a comer en la mesa a mi lado, pues tampoco». Salvando las distancias, la barbaridad y el tipo de discriminación, con las lesbianas seguimos haciendo un poco eso, con la tranquilidad de que discriminamos lo normal.