Ánimo a los padres de dos pablos

Esta semana que termina ha debido de ser especialmente dura para dos familias en Málaga a las que unen varias coincidencias. Por un lado, tenían un hijo llamado Pablo y, por desgracia, los dos han fallecido. Uno, por enfermedad, y otro, por un crimen. El padre de Pablo Ráez recogió emocionado la medalla de la provincia que concedió la Diputación a título póstumo al joven de Marbella que ha favorecido la donación de médula. Se da la circunstancia de que ese día Pablo hubiera cumplido 21 años. Otra coincidencia con la otra familia, ya que Pablo Podadera falleció el día que celebraba su 22 cumpleaños. Un mal golpe acabó con su vida cuando intentaba mediar en una pelea de dos desconocidos. No se puede ser buena persona. Pero de casta le viene al galgo. Su padre, el abogado Pepe Podadera, es un hombre que destila bondad, y que seguramente en estos duros momentos valorará como algo positivo la donación de órganos de su hijo. No me cabe duda de que la madre, a la que no tengo el placer de conocer, es igual. No es la primera desgracia que sufren, porque también ha tenido que ver cómo fallecía otro de sus hijos por una enfermedad. La vida es muy injusta, aunque hay que resaltar que estas dos familias siempre se quedan con lo mejor. Ánimo y muchas gracias por el ejemplo.