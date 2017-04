Seguimos transformando Málaga

El presupuesto de la ciudad de Málaga para 2017 ha entrado en vigor este mes de abril. Es una buena noticia que, tras el necesario consenso, haya sido aprobada la propuesta de presupuesto del equipo de gobierno del Partido Popular para la sexta ciudad de España; no en vano, constituye la mejor garantía de que la ciudad podrá funcionar con normalidad las 24 horas del día durante lo que resta de año.

Del mismo modo que en ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona, las cuentas de Málaga no han podido entrar en vigor en enero debido entre otras cosas a los calendarios que imponen los nuevos tiempos, en los que llegar a acuerdos con el resto de grupos políticos no es un capricho sino una necesidad. En nuestro caso, eso sí, no ha sido necesario recurrir a fórmulas como la de la cuestión de confianza, que se ha producido en Barcelona; la aprobación se ha conseguido gracias a la responsabilidad y el consenso, fruto de una intensa negociación y a pesar de que hay grupos políticos que nos tienen acostumbrados a la política del monosílabo y hacen gala del ‘no’.

El presupuesto, a cuya elaboración ha precedido un intenso trabajo del equipo técnico del Área de Economía, asciende a 749 millones de euros y su elaboración ha estado condicionada por la incertidumbre en cuanto a los ingresos de otras administraciones y la necesidad de lograr el referido consenso. Las cuentas municipales experimentan un crecimiento del 2,8% –20,6 millones de euros más que en 2016– y una subida de la inversión por cuarto año consecutivo –crece un 9,5% y supera los 68 millones–.

El presupuesto no olvida que hay familias que aún padecen las consecuencias de la crisis, pero refleja un cambio de escenario macroeconómico. De hecho, la progresiva recuperación de la economía va a permitir que la previsión de ingresos que proceden de recursos propios alcance el 62% del total, mientras continúa nuestro esfuerzo para ayudar a las familias con menos recursos. Sin ir más lejos, las reducciones y bonificaciones de tributos van a generar un ahorro fiscal de 12 millones de euros a los malagueños y malagueñas este año.

En lo que respecta al gasto, todas las grandes áreas experimentan, en mayor o menor medida, una subida. Un año más, las políticas sociales –a las que destinamos 82,7 millones de euros– son nuestra prioridad. Por ello, este presupuesto incluye un Plan especial de lucha contra la pobreza –más de 14 millones de euros–. En materia social, es necesario destacar además el gran esfuerzo en vivienda pese a no ser ésta una competencia municipal: destinaremos más de 14 millones de euros a ampliar y rehabilitar el parque de VPO de Málaga y a la implantación de ascensores en comunidades de propietarios. Nos sentimos especialmente orgullosos del esfuerzo realizado en la última década en materia de vivienda, que ha sido elogiado por el Defensor del Pueblo Andaluz y que puede resumirse así: 5.000 viviendas puestas en marcha por el Ayuntamiento, frente a 50 impulsadas por el gobierno andaluz.

Lejos de las afirmaciones de aquellos grupos políticos que quieren patrimonializar ciertos valores, debo aclarar que el Partido Popular ha incrementado el esfuerzo presupuestario en igualdad desde el propio Área y la empresa municipal Más Cerca. Por otra parte, la sostenibilidad medioambiental recibe 185,6 millones que irán destinados por ejemplo al Plan Especial del Monte Gibralfaro, la mejora de parques infantiles, la recogida de residuos y la limpieza viaria, el abastecimiento de agua y la mejora de los pozos de riego.

La apuesta por la economía productiva, la innovación y la creación de empleo recibe 37,4 millones de euros para la mejora de la red de incubadoras –la segunda más potente de España– y a otorgar subvenciones a autónomos y pymes, que son el verdadero motor de la economía y deben recibir aliento desde la administración. Por su parte, la cultura, la educación, el turismo, la juventud y el deporte reciben 51,9 millones de euros destinados por ejemplo al mantenimiento y mejora de la red de museos, que nos ha ayudado a mejorar la visibilidad de Málaga en el mundo y ha contribuido a que en los últimos siete años hayamos pasado de la décimo novena a la quinta posición en el ránking de las ciudades españolas en cuanto a calidad cultural.

Por último, y no menos importante, es preciso mencionar que los servicios públicos reciben 213,4 millones de euros gracias a los que se garantizan aspectos básicos como el alumbrado público y otros más ambiciosos, como la ampliación de la red de préstamo de bicicletas.

En definitiva, estas cuentas deben ser analizadas como parte de un proyecto de cambio iniciado en Málaga hace dos décadas por el Partido Popular; todos y cada uno de los presupuestos aprobados desde entonces –unos más y otros menos generosos a causa de las difíciles circunstancias económicas– se han diseñado como parte de una estrategia que ha hecho posible la transformación de Málaga, que es la única ciudad española entre las diez europeas con más calidad de vida según un Eurobarómetro de la Comisión Europea.