Pocos y cobardes

«¡Arriba España! Eres proetarra? Puto proetarra de mierda». Y para aderezar tan profunda ‘reflexión’ el bicho la emprende a golpes con un aterrorizado ciudadano que estaba sentado en una terraza de Bilbao. La visión de las imágenes de tan sucia agresión se me atragantó en el desayuno el pasado viernes. Llovía sobre mojado en Málaga, mi ciudad, y no solo en términos atmosféricos. Aunque el día a día es inexorable y nos lleva a todos a nuestras tareas cotidianas, hay en Málaga una tristeza colectiva en el ambiente; es rara la coincidencia en reuniones, conversaciones, comidas o similares donde el nombre de Pablo, su terrible asesinato y la solidaridad con su familia no esté presente. Rompo una lanza por los jóvenes, las víctimas propiciatorias de esta escoria violenta, ya que fue un verdadero chute de optimismo la unánime repulsa y pesar de mis alumnos de la facultad ese día cuando el tema salió a colación en clase. A Pablo lo han matado por querer evitar una pelea, por ser pacífico, por ser buena persona, precisamente todo lo que provoca urticaria a los que en Málaga, Bilbao y en otros lugares amenazan, agreden y terminan matando cuando su podrido cerebro manda esa orden a sus dueños. Ha sido un delito de odio.

El ‘angelito’ del incidente de Bilbao se supone que estaba en la capital vasca para animar al equipo verdiblanco en el partido en San Mamés contra el Athletic. Hay que aplaudir que la difusión de la agresión la protagoniza una seguidora del Betis en Twitter, diciendo: «No quiero ultras así. De mi equipo. Nunca. Asco». El fútbol y sus aficionados no se puede confundir con esta chusma neonazi que está en las antípodas de los valores del deporte. Bienvenida la rápida reacción del club sevillano que ha rechazado estos hechos de forma contundente y espero que se convierta en la tónica general superando indecorosas complicidades de directivos de lamentable recuerdo con ultras violentos que rebuznaban en las gradas.

Si la sociedad, con el Estado de Derecho y sus instrumentos, les planta cara a estos criminales, tienen los días contados en sus correrías. Como diría Loquillo y Trogloditas, son pocos y cobardes. Pero son malos, sin escrúpulos, traicioneros, actúan en manada, mienten y esconden su ideología neonazi con ropaje social y de defensa de la Patria, como si fuera suya en monopolio. Por eso son muy peligrosos. En 2009, en mi etapa de concejal-portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, declaraba en una rueda de prensa respecto a los neonazis en mi ciudad: «Los grupos existen y quieren reflejar que están ahí. Nos preocupa su actividad porque hoy son pintadas pero cualquier día podría ocurrir una desgracia. Hablamos de personas que niegan la posibilidad de la discrepancia, que defienden la eliminación física de quien no coincide con ellos». Jamás me ha pesado tanto tener razón en algo.