Dos mundos en la Facultad

La cafetería está a rebosar, como el aparcamiento y los pasillos de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, allá donde el metro encalla en la nada. La mañana les debe resultar extraña a los alumnos cuando ven a tanta gente mayor caminando algo perdida, algunos decididamente jubilados y muy activos en promover una asamblea mezcla de reivindicación y pedagogía sindical en vivo. Les preocupa su pensión entre estudiantes que no la tendrán, que no creen en herrumbrosas utopías ni tampoco en una ración de pragmatismo sindical servida a pie de aula. Las relaciones laborales son sólo materia de examen, y los sindicatos, otro salvavidas pinchado como esa orla que de poco les servirá para el sálvese quien pueda. En el salón de actos, unos 400 sindicalistas de CC.OO. reciben argumentario de sus dirigentes para calentar el 1º de mayo, datos para negociar convenios, y también un resumen de historia ‘familiar’ sin pretensiones cebolletas. Los delegados no son viejos, tampoco jóvenes. La mayoría no tiene edad para calzarse el cabreo viejo de la transición y atiende con expectación de aprendiz. Cuando se legalizó el sindicato, triscaban por las guarderías. Ahora son hijos de obreros que quizás pisen por primera vez una facultad. La asamblea se ha incrustado por unas horas sin peaje de boato académico, como cosa de okupas acogidos con indiferencia. La lección de sindicalismo teórico no interesa, quizás porque no da créditos académicos y su ambiente relajado no invite a imaginarse un pasado de épica y cuéntame. Los futuros especialistas en derecho laboral prefieren no saber a dónde irán, de dónde venimos ni oler a qué sindicatos vamos. Tienen pocas y duras certezas sobre su futuro, como los delegados y liberados, dos mundos ajenos sin que entre el mayo del 68 y la indiferencia asomen veinteañeros curiosos o despistados. Hay minoría de mujeres en la asamblea, de la que todos salen con datos y un buen análisis de un dirigente estatal sobre los Presupuestos. Está en el ajo de los grandes fogones negociadores de Madrid donde sindicatos, empresarios y Gobierno cuecen las claves salariales, la subida de cotizaciones máximas o el futuro de las pensiones. Vencer al IPC es la utopía del momento, quizás para poder pagarle el futuro máster a un hijo ‘millenials’ sin demasiados sueños. Los obreros del sindicato toman nota y esperan el aprobado. Saben que la suya es otra profesión sometida al carbono 14 de la sospecha como todo lo que huela a vieja política. El futuro ya no es lo que era. Tampoco pertenecen al pasado los 1º de mayo que luchan contra el buen tiempo ni el desinterés de futuros graduados sin airbag para cuando les llegue el choque con la realidad. En el fondo, pensarán, en el salón de actos de la facultad sólo hay unos puretas con trabajo entrados en los cuarenta viendo qué hay de lo suyo. Ellos, mientras, prefieren buscar memes en el móvil porque fuera de la hostelería el futuro se les ha vuelto oscuro y fósil.