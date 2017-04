Juguemos a la moción

Sentados en el patio, los compañeros y compañeras cuchichean a la búsqueda de un eslogan para ponerlo en la pantalla digital, habrá dos ganadores, el que consiga más votos para el suyo y quien sepa con él elaborar el mejor argumento. Se votará a mano alzada y se valorarán los complementos, la imagen y la capacidad de convicción. Cuando hayamos terminado lo llevaremos al Congreso de los Diputados.

Hoy no hablaremos de Venezuela ni pondremos de ejemplo el revocatorio -que luego se vuelve en contra-, tampoco de Granadina, de Irán o de Inda. Hoy jugaremos a defender a la gente y haremos un discurso que se ocupe del Ibex 35, del Régimen del 78, de la Trama, de Franco, de la salida del euro, de la Confederación de Repúblicas Ibéricas y del progreso en general. Es urgente crear un banco público y ejercer el control de los consejos de administración en la banca privada, prohibir por ley los desahucios, dar papeles a todos los inmigrantes, aprobar una renta mínima para todos y todas que no tengan ingresos suficientes. Después propondremos un referéndum o varios. Hay que apoyar el derecho a decidir en Cataluña, votar es democracia, sea el objeto el que sea, con censo o sin él, también con cibervoto. Hay que votar mucho, después el consejo director paritario decidirá como poner en marcha la voluntad expresada por la gente, su relato y los puntos de aplicación, con absoluto respeto al pensamiento y espíritu de lo que realmente piensan -es un clamor- los hombres y las mujeres de este país&hellip

Abriremos un proceso constituyente y votaremos la República -fuera los Borbones-. La meta es alcanzar la &lsquoConstitución Republicana Social-Popular del Estado&rsquo que ya hoy todos los que están en la realidad demandan. Todos los estamentos sociales deben participar en la elaboración, debate y redacción de una nueva constitución moderna y auténticamente social. Ya no habrá chantajes ni pistolas en la mesa de negociación. Nacionalizaremos sólo los medios de comunicación que respondan a intereses empresariales espurios -no más mentiras- y crearemos un órgano de control para preservar la democracia social y de la gente en televisiones, radios y periódicos impresos y digitales. Votarán los mayores de 16 años y no hará falta tener la nacionalidad, bastará con la residencia. Respecto de los mayores, hay que estudiar limitar la influencia de los que todavía tienen ideas franquistas. Son opiniones que no valen y tenemos el deber de preservar a la democracia de la mala influencia de intolerantes y radicales. Democratizaremos las Fuerzas Armadas, que serán una institución de paz por fin, hay que desmilitarizar la cúpula del Ejército, la milicia ha de transformarse en una acción constitucional en defensa de la gente, sin tentaciones fascistas. Vamos a perseguir y desterrar la corrupción en la Administración del Estado y en los partidos políticos. Un órgano colegiado de acción democrática institucional velará por la limpieza y transparencia del comportamiento de todos los procesos de los entes constitucionales.

El documento para la Moción de Censura tomaba cuerpo y solidez. Aunque sólo era una aportación más entre los elementos de trabajo de lo que tendrá que ser el discurso que pondrá punto sobre punto la base que pronunciar en la tribuna del Congreso; sin embargo, su fuerza, rigor y versatilidad, le dan papel principal. El candidato ya se dirá. Ahora lo importantes es el diálogo iniciado con partidos, sindicatos y otras organizaciones sociales, para obtener su respaldo democrático. La inmensa mayoría -la gente de verdad- está con nosotros y ha dicho no a la continuidad de la trama corrupta al frente de este país.

Nuestra patria es la gente, nosotros escuchamos a la gente y estamos de su parte. No tenemos más intereses ni más compromisos que recuperar la soberanía de nuestro país, hoy secuestrada por el Banco Central Europeo y la clase burocrática de la propia Unión Europea. Salir del yugo de los citados estamentos, sólo ocupados de sus negocios, que están y han estado en contra de los trabajadores y trabajadoras imponiendo políticas de austeridad para empobrecer cada vez más a la gente. Finalmente, vamos a desechar de una vez por todas las políticas de injerencia en los debates internos de los países soberanos, con una nueva constitución en la mano vamos a impedir la manipulación de los hechos internacionales para justificar acciones vergonzosas dentro de nuestra patria.

Damos un paso más para gobernar este país, aún queda, pero ya estamos más cerca de conseguir el objetivo más generoso y de progreso que todo el mundo desea.