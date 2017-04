Cinco del PSOE

Los cinco expresidentes de la Diputación pertenecientes al PSOE que siguen con vida lanzaron un inequívoco mensaje el día de la provincia. Hay mucha historia del socialismo local en ese repóquer. En su día fueron arietes del guerrismo, de los renovadores, adalides de los catetos o auténticos caudillos locales. Eso forma parte del pasado, de esos líos familiares que se atenúan con un abrazo en el entierro de un pariente cercano. El tiempo y los enemigos comunes al final crean un particular conglomerado. Incluso los hijos pródigos -Antonio Maldonado- son acogidos en el seno de la familia. Pelillos y cuchilladas a la mar. El mensaje de los cinco históricos estaba referido al futuro. No a Susana Díaz. Y sí a Pedro Sánchez. Un no rotundo y un sí matizado.

Si de cara a las primarias la postura de los expresidentes tiene cierta relevancia, en el ámbito del socialismo malagueño es absolutamente significativa. Un recado de una parte fundamental de la vieja guardia a Miguel Angel Heredia. Si el actual secretario general quiere reeditar su cargo se va a encontrar con una seria ofensiva interna. Los cinco de la Diputación son la punta de un iceberg que muy pronto empezará a derribar tabiques por las agrupaciones. Puede que alguno de los cinco esté convencido de que Sánchez es el líder que el partido necesita. Otros, como Maldonado, no se llaman públicamente a engaño. Sánchez es lo menos malo. Pero lo malo malísimo es Susana Díaz. La jefa de Heredia. La que él apoya después de haber hecho de escudero, o de escudero del escudero, de Sánchez en el Congreso.

Uno piensa que lo menos malo no es el errático Sánchez, que de liberal de pronto se hizo izquierdoso y descubrió, como por ensalmo, las bonzanzas de Podemos. Uno piensa que lo menos malo, incluso lo bueno, es Patxi López. Pero a López algunos le achacan falta de carisma -esa cosa tan etérea- y otros lo dan por muerto. Falta de campanillas, poca fanfarronería, templanza, coherencia. Eso vende poco. Vende el pregón y el gorgorito en el momento en que el piloto de la cámara del telediario se enciende. Bien. Pero aunque López no venda humo también en Málaga cuenta con el apoyo de algunos nombres importantes en la historia del socialismo. Y que no van a estar encantados con que la línea oficial, Heredia, sea el capitán de los nuevos tiempos. El oscuro golpe de mano de Susana Díaz en aquel desastroso comité federal de octubre cavó una trinchera detrás de la que se ha apostado una parte considerable del partido. La veleta de Sánchez y su caída en barrena encontraron en esa operación las alas de las que el personaje carecía y carece. Maldonado es uno de los que como el 7º de caballería de las viejas películas acudió en ayuda del sitiado. Codo a codo está ahí con excatetos, exguerristas y exrenovadores. No se sabe si veremos rodar cabezas pero todo anuncia que al menos vamos a ver cortar unas cuantas cabelleras.