Un cacho de héroe

Ver al padre Cacho por Málaga, a donde ha venido a organizar un hermoso acto solidario (el (6 de mayo en calle Alcazabilla) para conseguir dinero para uno de los barrios más pobres de Caracas, capital de la sufrida Venezuela, que vive días de agonía por culpa de un iluminado, nos hizo recordar que hay gente muy buena por el mundo. Y a José Luis Cacho, si no es el capitán general de la tropa, le falta muy poco para ello. Su labor en los años 70 y 80 en la parroquia del Buen Pastor, en la zona de la Cruz Verde, que si hoy tiene problemas y pobreza, ni se imaginan los que padecía hace ahora más de 30 años, es inolvidable. Su figura es en esa zona una leyenda, y en Málaga todo el mundo lo conoce. Emocionado no, llorando, en El Pimpi comentó lo que está sufriendo la gente que convive con él en el barrio en el que presta sus servicios y atenciones. Cura del alma y de la vida, dice que se le cae el alma a los pies cuando alguien viene a pedirle un trozo de pan y ni siquiera tiene eso, «sólo puedo reconfortarlo con un abrazo». En San Agustín del Sur, donde lleva seis años este sacerdote pasionista, además de lo que ustedes quieran, hay que ser un héroe. De los de verdad. No sólo hay una miseria extrema, sino también mucho peligro. Allí está Cacho, y ahora ha vuelto a Málaga para pedir ayuda, porque «Málaga siempre ha sido solidaria y lo redescubro cada vez que vengo a ella». En el padre Cacho, uno descubre nada más mirarlo que es feliz con lo que hace, porque sufre con los que sufren, e intenta, dentro de sus posibilidades que en su rostro se dibuje una sonrisa. Hacen falta muchos padres Cacho en el mundo. Aquí, a qué negarlo, los que conocimos su labor lo echamos de menos, pero hay que reconocer que hay muchos otros lugares donde hacen falta mucho más hombres como él. «Bendito seas, Cacho», que le dijo una gitana que vendía romero por Alcazabilla. «Soy de la Cruz Verde, y allí es un santo». Lo dicho...

Cuando el padre Cacho estaba en la Cruz Verde, Raúl Berzosa posiblemente no habría nacido (lo hizo en 1979). Pocos pintores en España como él habrán tenido en menor tiempo un mayor reconocimiento internacional. El malagueño, que aunque comenzó pintando muy joven lo sigue siendo, está desbordado de trabajo y de encargos, no en vano muchos lo consideran hoy el gran referente de la pintura religiosa europea. Su último trabajo, ‘Visión de San Ignacio en La Storta’, es un cuadro de grandes dimensiones en el que se muestra al referido santo arrodillado ante la visión que tuvo de Jesús con la cruz y Dios Padre en una pequeña iglesia a las afuera de Roma. Se trata de un óleo sobre lienzo de 2 por 3,60 metros encargado por el Jesuit High School de Tampa en Florida (Estados Unidos) para la iglesia que actualmente están construyendo y que ha sido diseñada por el prestigioso arquitecto Duncan Stroik, profesor de la universidad de Notre Dame en Indiana. Este lienzo es el primero de cinco de gran formato donde se representan santos y beatos jesuitas, que serán realizados también por Berzosa. La consagración de la nueva iglesia para inicios del próximo año, y según cuentan hay una gran expectación por las obras de arte que se van a presentar en su interior. La obra de Berzosa llegará a su destino en unos días. Y ya será mayo. Con flores a María, el mes de la Patrona, y también entramos de lleno en los meses sin ‘r’, los marengos siempre comentan que los que no tienen esa letra son los mejores (por no decir casi los únicos) que se pueden comer sardinas en condiciones, es curioso que en esta tierra de ‘pescaítos’ cada vez tiene más seguidores el cordero y el chivo, gracias, sobre todo, a restauradores de la talla de los inolvidables Frutos o Tito, de los primeros en meter este típico plato de la cocina norteña y castellana en nuestras mesas. Hoy son muchos los que siguen su estela y verdaderos maestros en el hacer de los mismos, caso de La Sociedad, restaurante que abrió sus puertas hará 70 años dentro de unos meses en Canillas y que no sólo es referencia del chivo de la comarca, sino que lo ha internacionalizado. Pues bien, como un homenaje a su trayectoria, de la mano del restaurante de El Corte Inglés, con Francisco Chicón al frente, los próximos días 4, 5 y 6 de junio se celebrarán las IJornadas del Chivo de Canillas, con una peculiar ‘ute’ gastronómica: El Corte Inglés, Chivo de Canillas, La Sociedad, El Colmenero de Alhaurín, Aceite de Ardales y Bodegas Pérez Hidalgo. Desde luego que el maridaje no puede ser más apetitoso, todas ellas marcas malagueñas con la intención de promocionar los productos locales. Mientras, a unos cuantos kilómetros, en Torremolinos, otro histórico restaurante de la Costa del Sol, ‘El Figón de Montemar’ celebra desde el pasado 24 y hasta el 7 de mayo, Día de la Madre, las Jornadas del Cordero Lechal, en las que Isabelo Garrido es un artista. El Figón lleva 20 años abierto al público, aunque no descarta buscar acomodo en Málaga, plaza que para la restauración se ha convertido en punto muy apetitoso y jugamos con términos gastronómicos. «Cuando yo comencé en esta zona, dominada siempre, como es lógico, por nuestro maravilloso ‘pescaíto’ frito, no había la cultura de este tipo de platos, en los que siempre he basado parte de nuestra carta como especialidad de la casa», señala Isabelo, quien entre frase y frase no para de revisar el fuego donde prepara unas espectaculares paletillas. Sigamos, porque AntonioGarcía, de El Colmenero, ha diseñado un pan especial para las jornadas del chivo malagueño anteriormente reseñadas, con la faz de un chivito como molde. Y es que la palabra cosa pasa a positivo cuando se utiliza el término detalle...

Terminemos con tres nombres propios: Fernando Francés, más feliz que nunca con su Orden del Imperio Británico resplandeciente, sus muchos amigos salieron también igual de satisfechos del acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga el pasado viernes, que congregó a lo más granado de esta Málaga nuestra, especialmente del mundo cultural. Él y la compañera de SURhoy jubilada, Liz Parry, han sido los dos únicos ‘malagueños’ en ser distinguidos este año por la Reina Isabel II.

Rafael de Loma. Otra calle de Málaga llevará el nombre de un periodista. Enorme satisfacción y sólo un ‘pero’, que no se le hubiera hecho tal honor en vida, aunque seguro que el bueno de Rafael disfrutará desde los confines de los Horizontes infinitos.

Que pasen una feliz semana, y que servidor la comparta. Y si ven al padre Cacho, ya les digo, sólo con mirarlo comprenderán lo que he escrito antes...