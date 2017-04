Arenas gana a Cospedal y Zoido en Sevilla

LA crisis del PP de Sevilla dio ayer un giro sorprendente al ganar la candidata del sector crítico, Virginia Pérez, al de la actual dirección provincial, Juan Bueno, en la votación de los militantes. Pérez, de 39 años y portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, se imponía a Bueno, parlamentario regional y favorito en la pelea, por un estrecho margen de 24 votos. Según el acuerdo firmado por ambos a instancias de la dirección nacional la tarde del miércoles, no habrá segunda votación en el congreso y Virginia Pérez será la nueva presidenta del PP de Sevilla y Juan Bueno podrá elegir al número dos. Una solución salomónica que no gustó a ninguno y que, dado el ajustado resultado de la votación, está por ver si no se quiebra antes del congreso a celebrar el día 21 de este mayo. Por cierto, el mismo día de las primarias socialistas en las que otra sevillana, Susana Díaz, pugna por el liderazgo nacional del PSOE.

Hay algunas coincidencias biográficas entre ambas políticas. Las dos son de la misma generación, nacieron a la política en las juventudes de sus partidos, no conocen más oficio que este y se han curtido en la vida municipal. Susana Díaz fue como ahora será Virginia Pérez lideresa de su partido en Sevilla. Las dos se han rebelado contra sus superiores y han prosperado en la vida orgánica de sus partidos en medio de verdaderas batallas internas.

Y hay otra coincidencia con paradoja: Susana Díaz llegó al liderazgo del PSOE andaluz y a la Presidencia de la Junta amparada por José Antonio Griñán. Es conocido que el mecenas político de Virginia Pérez es Javier Arenas, quien ha respaldado con todas sus armas su rebelión contra el presidente provincial. Griñán y Arenas se enfrentaron en las autonómicas de 2012. La victoria amarga de Arenas, ya que no pudo gobernar por el pacto PSOE-IU, desencadenó una crisis en el PP-A a punto ahora de un desenlace de película &lsquorevenge&rsquo.

Virginia Pérez vence por 24 votos a Juan Bueno y será la presidenta del PP de Sevilla La biografia de Pérez guarda coincidencias con la de Susana Díaz

Javier Arenas perdió en aquel momento de debilidad personal y política gran parte del control del PP en Andalucía ejercido durante dos décadas de forma absoluta. Dolores de Cospedal, en todo su apogeo como secretaria general, impuso su sucesor, Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de Sevilla. A la rivalidad Cospedal-Arenas por el control del partido se añadió la enemistad entre este y el ahora ministro del Interior.

Aunque no está clara la influencia de Arenas en la decisión de Rajoy de señalar a Juanma Moreno en 2014 como sucesor de Zoido, sí lo está que en este relevo perdió Dolores de Cospedal, quien apostó primero por José Antonio Nieto y luego por José Luis Sanz, dos hombres cercanos a Zoido. Por ello la votación de este viernes en el PP sevillano tiene una lectura obvia: La victoria de Virginia Pérez en Sevilla significa la derrota de Juan Ignacio Zoido, quien apostó por mantener a Juan Bueno en la cúpula de forma explícita. Puede decirse que Zoido ha perdido Sevilla y Arenas ha vuelto a derrotar a Cospedal, ahora con nada en Andalucía.

¿Y en qué lugar queda Juanma Moreno? El presidente regional ha permanecido toda la crisis de Sevilla de perfil, sin querer implicarse pese a la dureza de la pelea, con acusaciones durísimas por ambos lados de forma pública. Puede que la actitud de Moreno fuera una estrategia solo de apariencia para lograr lo que se proponía sin que la sangre le salpicara y dejando fuera a todos los de Cospedal.

Con Sevilla, Moreno ha utilizado la misma táctica que con Nieto en Córdoba y con Fernández de Moya en Jaén. Ha dejado que aparezca que todo es cosa de Rajoy, de viaje en América y con problemas muy gordos en su cabeza como para estar pensando ahora mismo en Sevilla.

Tras el recuento de la votación en la madrugada, Bueno, perdedor, amagó con impugnar el proceso por irregularidades. De manera rápida Juanma Moreno felicitó a Virginia Pérez como presidenta provincial en Twitter y cuatro horas después, tras hacerse oficial el resultado de la votación, Fernando Martínez Maíllo hizo lo mismo en la misma red social. Con ello atajaban cualquier conato de rebelión. Ambos, Moreno y Maíllo, coinciden en apelar a la integración y unidad del partido a partir de ahora.

En realidad todo parece una estrategia conjunta de Moreno con el vicesecretario de Organización del PP. Fue Maíllo el instructor de aquella enmienda sorpresiva al estatuto del partido que impedía a los cargos del Gobierno ser a la vez presidentes provinciales. Fue Maíllo quien hizo ver a Nieto y Moya que no habría excepción con ellos, aunque sí con Antonio Sanz (hombre de Arenas) en Cádiz.

Ayer tarde, en plena resaca de la crisis sevillana, Sanz colgaba en Twitter dos fotos con Moreno con el siguiente mensaje: «Con mi amigo Juanma Moreno antes de entrar a la plaza de toros de la Maestranza. ¡Buena faena!». Moreno lo retuiteó.