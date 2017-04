Llach mete miedo

Va el diputado independentista Lluís Llach metiendo miedo a los catalanes. Por pueblos y ciudades, el político nacionalista amenaza con sufrimientos varios a los funcionarios que no se desenchufen, advierte a los Mossos para que no sean reticentes con el nuevo estado catalán que, según Llach, asoma, y habla con detalle de una ley clandestina, la de la desconexión, que certificará la diferencia entre buenos catalanes, los que quieren la independencia, y malos, los que no la quieren.Hay un matonismo en las palabras de Llach, un te vas a enterar como no hagas lo que yo digo, una siembra de miedo para que al funcionario y al ciudadano le entren dudas entre cumplir la ley vigente y, por ejemplo, pagar sus impuestos -como entiendo que hace él-, o bien pagar a la hacienda de un estado catalán que no existe. Las palabras de Llach, ese hombre que fue a esperar a la puerta de la cárcel a Arnaldo Otegi, son delirantes y reflejan un espíritu autoritario. Lejos de afeárselas, el propio Puigdemont, presidente de la Generalitat que dejará el cargo antes de fin de año, le ha aplaudido con el resto de sus conmilitones, en una muestra de adhesión inquebrantable, confirmación aplaudida de que piensan como él. Ya estoy tardando en decir que he escuchado y me he emocionado con las canciones de Llach cuando era estudiante universitario, que me compré el disco de Llach en el concierto del Olympia parisino, con aquel abrigo de piel, rompedor para la época. Las canciones de Llach forman parte de la vida de bastantes españoles de mi generación. Pero ha quedado claro en los últimos meses, o años, que se puede ser un buen compositor y cantante y luego un nefasto político autoritario, que quiere meter miedo a los que no le han votado, con ese punto de xenofobia que significa distinguir entre buenos y malos patriotas. Justo lo que hacía Franco, contra quien Llach cantó, cuando distinguía entre buenos españoles, los que le aplaudían, y malos españoles, ni siquiera españoles, a los que luchábamos contra él. Los que quieren la independencia, aún a costa de prescindir de la mitad de los catalanes, andan en una deriva antidemocrática que establece procedimientos de urgencia y métodos secretos para la llamada ley de desconexión, que más parece una huida de la realidad, y su sustitución por una ensoñación autoritaria. En medio de la fatiga que provoca este permanente ensimismamiento, lo único que parece claro es que habrá elecciones autonómicas antes de fin de año, que es más que probable que no haya referéndum y que Puigdemont, que no ha sido votado para el cargo que ocupa, no se presentará a la reelección. Llach, que predica miedos y lanza amenazas con tono místico, no sabemos que hará cuando fracase el proceso, esta es otra canción.