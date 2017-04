Llegas a una emisora de radio y ves más gente de lo habitual. Sin duda hay alguien de Podemos, no el presidente del Gobierno. La relación de Podemos con los medios de comunicación daría risa si no fuera inquietante. Que decidan quiénes son sus portavoces resulta tan lógico como las purgas. Cualquiera entiende que no quieran ya a Errejón hablando en la SER, pero pretender dar el cambiazo con Irene Montero da lastimica. ¿Habrán oído hablar de las empresas privadas? Que ella se presente, no la dejen pasar y haga un vídeo contando qué habría dicho, es ir para bingo. Àngels Barceló debe de estar disfrutando la astracanada, pero no tiene por qué aguantar la imposición de una ‘dipuloro’. Errejón llegaba a la emisora con tres colaboradores. Uno entraba al estudio con él y le iba mandando mensajes políticos. Los otros se quedaban fuera. Uno iba mirando qué salía en Twitter y el otro hablaba con el productor. El séquito también hay que cambiarlo.