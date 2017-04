Muerte en Gernika

El 26 de abril de 1937 la muerte vino del cielo y arrasó Gernika, villa histórica vasca donde un roble es testigo de una tradición que mezcla a Dios con los fueros. Se cumplieron ayer ochenta años de un bombardeo indiscriminado que se llevó por delante a centenares de civiles, muchos, sobre todo mujeres y niños, que se encontraban en el mercado adquiriendo las escasas provisiones que faltaban en un Bilbao asediado, y lo hacían tranquilamente pues no esperaban que el ejército rebelde perdiera tiempo, y reservas de armamento, atacándoles. No fue así porque de lo que se trataba era de perpetrar un genocidio a pequeña escala que poco después se extendería a Polonia y en menos de un año a los campos de Europa. Ya es tristemente célebre este experimento de guerra que fue condenado por la Sociedad de Naciones como un acto criminal, al igual que sus inductores, nombrados criminales de guerra: Franco, Kindelán, los italianos Bastico, Pinna, Castellani, Velardi y los tudescos Göring y el piloto Wolfram Von Richthofen, responsable directo de las tres fases de aniquilación que redujo a escombros la cuna de la Historia vasca.

Considero que no deben conmemorarse los ochenta años de una tragedia, al contrario, esta fecha debe de servir de recordatorio cuando están siendo sepultados vivos en Siria miles de seres humanos con métodos similares o peores, con bombas racimo incendiarias que al tocar tierra propagan una furia letal ignífuga que no se detiene. Da igual que hayan aparecido mil o dos mil cadáveres -las cifras ejecutan una repugnante danza macabra-, con que sólo apareciera un ser humano muerto, su valor simbólico es idéntico porque el hombre es un lobo para el hombre. El bombardeo de Gernika destapó la broma tenebrosa del Pacto de No Intervención firmado por las potencias europeas y puso en entredicho lo que todos sabemos, esto es, el rotundo fracaso del derecho internacional a la hora de regular los conflictos. Pero nadie podía frenar al nazismo en los años treinta, una ideología alimentada por el rencor y el odio consecuencia del Tratado de Versalles, otra funesta equivocación. Desde la lógica de la masacre no resultó tan extraño que cincuenta y nueve aviones de la Legión Cóndor se abatieran sobre una población indefensa, los ángeles del infierno probaron con éxito lo que luego acometerían contra millones de personas, esto es, un programa de aniquilación, la vomitiva ‘solución final’; Pablo Picasso expresó en un lienzo que ya es Historia aquella carnicería a través de formas retorcidas y amputadas que se han fijado en nuestra retina como se fijaba en la pantalla de los antiguos televisores un puntito blanco que tardaba minutos en desaparecer. Se mantiene que el pintor también tuvo como referencia el bombardeo de civiles que huían de Málaga hacia Almería meses antes, en febrero, pero la cuestión no está clara, lo que sí está claro es que las víctimas son siempre las mismas.