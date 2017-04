Parece que los campanarios de medio país están tocando a muerto. Un réquiem por la honradez. El tañir es acompañado de una marea negra, de un flujo que a cada tanto sube su nivel y empantana de fango las escalinatas de las instituciones. Nada que ver con los temporales de levante ni con las galernas del Cantábrico. Esta marea avanza con el sigilo del cieno y la fuerza silenciosa pero imparable de los sumideros. No es algo que afecte a la comunidad de Madrid ni al clan mafioso de los Pujol, el tres por ciento, Esperanza Aguirre y su voluntariosa ceguera. No es el Canal de Isabel II el que lleva el agua podrida. Ni son solamente las tarjetas black las que están emponzoñadas. Son los conductos, las tuberías, la red de una parte fundamental del entramado político. Y no es algo que geográficamente pueda ser delimitado. El agua contaminada cala, busca porosidades, fluye bajo la superficie y se introduce en el sistema circulatorio de la democracia. La pudre.

Así que todos estamos afectados, a todos nos apela ese doblar de campanas, ese torrente de tweets, ese bombardeo mediático con el que inauguramos cada día. Cuando el ministro de Justicia envía a un sospechoso de su mismo partido un mensaje con el deseo de que ‘Ojalá se cierren pronto los líos’, la cuestión deja de ser un coto -si es que alguna vez lo fue- del Partido Popular de Madrid e incumbe a todo el país. Si Esperanza Aguirre se ha sentido ‘engañada y traicionada’, tal vez pueda imaginar lo engañados y traicionados que se habrán sentido sus votantes madrileños y los votantes del PP en otras autonomías e instituciones. O cómo de indignados nos sentiremos quienes no la hemos votado. No vigiló lo suficiente, dice ahora. Cuando el diputado de a pie de su partido señaló a González y su cuenta suiza fue considerado un traidor por la ahora traicionada. Es el bombeo de la ciénaga.

Es el toque a muerto que estos monaguillos y sacristanes y obispos de la política vienen efectuando desde hace demasiado tiempo. Una música siniestra que crea desafección, sospecha, incredulidad y que mancha a aquellos políticos que llevan a cabo su trabajo con decencia. No hace falta que sean santos ni mártires del bien común al que se entregan en una especie de sacrificio laico tal como algunos de ellos se venden a sí mismos. Basta con que desarrollen una vocación y unas ambiciones legítimas, y que lo hagan con decencia. Toda esa jerigonza que en cada campaña electoral ponen en pie, esa continua referencia a acercar los partidos políticos a la sociedad tendrían un efecto mucho más elevado si esas aguas corruptas dejaran de manar con esa incansable tenacidad. Por mucho que algunos, con tramabús incluido, se alegren del despropósito, este flujo, este ‘lío’ no beneficia a nadie. Esta marea convierte el autobús en una balsa flotando a la deriva en medio de la charca y a nosotros, los ciudadanos, en unos cínicos sin patria.