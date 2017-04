Manejan el universo extrañas leyes que prenden en las costuras de la física y que distribuyen las proporciones de materia y vacío en delicados equilibrios. De una manera o de otra, y no siempre explicable, el mundo termina por quedar a la medida de Curro Romero. Dicen de él que maneja los espacios, pero en realidad son los espacios los que están rendidos a sus pies. Habita el milagro en la manera en la que sus dedos imitan el vuelo alegre y a la vez desesperado de un capote.

Viste el maestro un traje de chaqueta de espiga gris que se posa sobre su cuerpo como un paño de Bernini. Mira Curro de frente desde dos pupilas abiertísimas y deslumbrantes como dos planetas en órbita pausada y eterna. Curro, esfinge amable; Curro, sentido de la medida, Curro de las dimensiones, de los tiempos y de las emociones, Curro de las infancias y los sueños, de las incertidumbres, Curro de primaveras y de romeros, de humildad, calentitos y tostadas, de padres y de abuelos, de relojes parados, de manos de niños, de irse toreando de la plaza y quizás también de la vida. Las manos de Curro como el centro del universo. El currocentrismo es una religión bellísima. Cuando le apodaron El Faraón de Camas se quedaron cortos. Yo mismo un día le pedí si podía posar la mano sobre la esclavina de un capote, le hice la foto y la titulé «La mano de Dios».

Curro es generoso en historias y las cuenta con un compás que no alcanzarían juntos todos los guionistas de Hollywood. Siempre tiene la palabra justa, como cuando le preguntó a Juan Antonio, un partidario de Algeciras que a qué se dedicaba.

-Soy frutero -le respondió el aficionado-.

-Qué buen gusto -remató el maestro-.

Siempre le sorprende que lo quieran tanto y camina por Sevilla con su andar tímido y le dicen piropos hasta los naranjos. Al maestro le gustaría un día pasear solo por Sevilla sin sentir las miradas del mundo sobre él. No va a poder ser. Quizás podríamos hacerle el favor e ignorarlo todos un día al año y dejar que cumpla el sueño inconfesable de volver a no ser nadie. Le queremos porque nos enseña la belleza del mundo. Cuando veo a la manada de mangantes, vulgares, chuflas, gritones, corruptos y gente de mal gusto en general, esas colas en la Fiscalía, pienso en él y me reconcilio con el ser humano, y eso es irrenunciable. Cuando nos quiten todo, no nos podrán quitar a Curro Romero.